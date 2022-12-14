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В Кохтла-Ярве начинают сносить два опустевших дома

Северное побережье
В Кохтла-Ярве начинают сносить два опустевших дома
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В Кохтла-Ярве начали сносить опустевший многоквартирный дом по ул.Вахтра, 10.
В Кохтла-Ярве начали сносить опустевший многоквартирный дом по ул.Вахтра, 10. Фото: Kohtla-Järve linna koduleht

Первым начали сносить бывший жилой многоквартирный дом по ул.Вахтра, 10 в Ярваской части Кохтла-Ярве, следующий на очереди - дом в районе Сомпа по ул.Тууле, 7.

Как сообщают власти Кохтла-Ярве, снос двух домов осуществляется в рамках поддержанного в 2019 году правительством Эстонии проекта по переселению жителей из проблемных многоквартирных домов и сносу заброшенных многоквартирных домов в регионах с сокращающимся населением. Работы по сносу осуществляет ТОО "Formet Grupp", и они должны быть завершены к середине января.

Работы включают в себя снос домов, вывоз мусора и выравнивание территории.

Финансирование на сто процентов из государственного бюджета. Стоимость работ составляет 98280 евро, считая с налогом с оборота.

"Северное побережье" писало об этом подробнее ЗДЕСЬ.

В 2023 году государство запустит новую программу поддержки решения проблем пустующих многоквартирных домов в Ида-Вирумаа, в рамках которой город Кохтла-Ярве планирует снести еще девять неиспользуемых или пустующих многоквартирных домов в разных частях города.

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