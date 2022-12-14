В Кохтла-Ярве начинают сносить два опустевших дома

Как сообщают власти Кохтла-Ярве, снос двух домов осуществляется в рамках поддержанного в 2019 году правительством Эстонии проекта по переселению жителей из проблемных многоквартирных домов и сносу заброшенных многоквартирных домов в регионах с сокращающимся населением. Работы по сносу осуществляет ТОО "Formet Grupp", и они должны быть завершены к середине января.

Работы включают в себя снос домов, вывоз мусора и выравнивание территории.

Финансирование на сто процентов из государственного бюджета. Стоимость работ составляет 98280 евро, считая с налогом с оборота.

"Северное побережье" писало об этом подробнее ЗДЕСЬ.