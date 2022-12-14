Первым начали сносить бывший жилой многоквартирный дом по ул.Вахтра, 10 в Ярваской части Кохтла-Ярве, следующий на очереди - дом в районе Сомпа по ул.Тууле, 7.
В Кохтла-Ярве начинают сносить два опустевших дома
Как сообщают власти Кохтла-Ярве, снос двух домов осуществляется в рамках поддержанного в 2019 году правительством Эстонии проекта по переселению жителей из проблемных многоквартирных домов и сносу заброшенных многоквартирных домов в регионах с сокращающимся населением. Работы по сносу осуществляет ТОО "Formet Grupp", и они должны быть завершены к середине января.
Работы включают в себя снос домов, вывоз мусора и выравнивание территории.
Финансирование на сто процентов из государственного бюджета. Стоимость работ составляет 98280 евро, считая с налогом с оборота.
"Северное побережье" писало об этом подробнее ЗДЕСЬ.
В 2023 году государство запустит новую программу поддержки решения проблем пустующих многоквартирных домов в Ида-Вирумаа, в рамках которой город Кохтла-Ярве планирует снести еще девять неиспользуемых или пустующих многоквартирных домов в разных частях города.