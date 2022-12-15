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Конкурс на должность директора кохтла-ярвеского спортцентра "Wiru" притормозили

Ирина Кивисельг
, журналист
Конкурс на должность директора кохтла-ярвеского спортцентра "Wiru" притормозили
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Кохтла-ярвеский спортцентр "Wiru".
Кохтла-ярвеский спортцентр "Wiru". Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Городское управление Кохтла-Ярве остановило деятельность комиссии, сформированной для проведения конкурса на должность директора кохтла-ярвеского спортцентра "Wiru". Будут назначены новые члены комиссии.

Новый председатель Кохтла-Ярвеского городского собрания Хендрик Агур предлагал остановить конкурс на должность директора спортцентра, объявленный в период смены власти, он также считает срок в две недели слишком коротким и недоумевал, почему в составе конкурсной комиссии нет представителя комиссии Кохтла-Ярвеского горсобрания по делам молодежи и спорта.

Конкурс не отменили, но приостановили. Секретарь Кохтла-Ярвеского горуправления и председатель конкурсной комиссии Анна Генералова отказалась от комментариев, заметив, что такое решение приняли сами члены комиссии.

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