Конкурс на должность директора кохтла-ярвеского спортцентра "Wiru" притормозили

Новый председатель Кохтла-Ярвеского городского собрания Хендрик Агур предлагал остановить конкурс на должность директора спортцентра, объявленный в период смены власти, он также считает срок в две недели слишком коротким и недоумевал, почему в составе конкурсной комиссии нет представителя комиссии Кохтла-Ярвеского горсобрания по делам молодежи и спорта.