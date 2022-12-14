НЕСОСТОЯВШАЯСЯ РЕФОРМА ⟩ Катри Райк не совладала со старым чиновничьим аппаратом Нарвской горуправы

Как написано в только что представленном проекте решения, количество служебных мест в штатах учреждений Нарвской горуправы с весны вырастет с нынешних 219,65 до 224,65. То есть число чиновничьих и рабочих ставок в аппарате нарвской власти увеличится на пять единиц.

Наименования, количество подразделений Нарвской горуправы, разделение их сфер ответственности и порядок подчинения не изменятся. Хотя еще с местных выборов 2021 года Катри Райк, метя на должность мэра, думала отказаться от департаментов как самостоятельных учреждений и перейти на продуманную систему отделов, подчиненных непосредственно руководству горуправы.

От больших реформаторских планов Райк не отказывается и сегодня, но ныне представленный проект она вынуждена назвать "косметическими изменениями". Более серьезно изменить структуру и штат учреждений мэр надеется когда-нибудь позднее.

Также, по словам Райк, еще только в начале обсуждения новый устав города Нарва. Ныне действующий устав был утвержден в 2000 году и редактировался в последний раз в 2006-м.

Райк говорит, что это особенность Нарвы - в городе никто не хочет что-то менять: "Все хотят реформ, но никто не хочет, чтобы они коснулись лично их". Вдобавок, как сказала градоначальница, нынешний состав горуправы маленький - и все проекты разом не охватить, так что всерьез заняться новой структурой не успели.