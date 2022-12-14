Мэр Катри Райк столкнулась с такой закостенелостью Нарвской горуправы, что ей пока не удается реформировать давно устаревшую чиновничью структуру департаментов, отделов и служб образца конца 90-х годов. По признанию градоначальницы, удалось подготовить пока только косметические изменения.
НЕСОСТОЯВШАЯСЯ РЕФОРМА ⟩ Катри Райк не совладала со старым чиновничьим аппаратом Нарвской горуправы
Как написано в только что представленном проекте решения, количество служебных мест в штатах учреждений Нарвской горуправы с весны вырастет с нынешних 219,65 до 224,65. То есть число чиновничьих и рабочих ставок в аппарате нарвской власти увеличится на пять единиц.
Наименования, количество подразделений Нарвской горуправы, разделение их сфер ответственности и порядок подчинения не изменятся. Хотя еще с местных выборов 2021 года Катри Райк, метя на должность мэра, думала отказаться от департаментов как самостоятельных учреждений и перейти на продуманную систему отделов, подчиненных непосредственно руководству горуправы.
От больших реформаторских планов Райк не отказывается и сегодня, но ныне представленный проект она вынуждена назвать "косметическими изменениями". Более серьезно изменить структуру и штат учреждений мэр надеется когда-нибудь позднее.
Также, по словам Райк, еще только в начале обсуждения новый устав города Нарва. Ныне действующий устав был утвержден в 2000 году и редактировался в последний раз в 2006-м.
Райк говорит, что это особенность Нарвы - в городе никто не хочет что-то менять: "Все хотят реформ, но никто не хочет, чтобы они коснулись лично их". Вдобавок, как сказала градоначальница, нынешний состав горуправы маленький - и все проекты разом не охватить, так что всерьез заняться новой структурой не успели.
- Нарвская горуправа по своей структуре и по стилю работы - тут я не хочу сказать, что все чиновники плохие, ведь это не так, - находится, к сожалению, где-то в 90-х. Изменить это труднее, чем я думала, и посмотрим, как удастся двигаться дальше. Мы почему-то взяли в голову, что за один год можно сделать все, а выясняется - это невозможно, - откровенно призналась мэр Нарвы.
В числе так называемых косметических изменений структуры учреждений и служебного штата Нарвской горуправы есть сравнительно важные пункты. К примеру, за счет разных штатных передвижек будут усилены юридическая служба, служба персонала, служба инфотехнологий. В городской канцелярии появится новое должностное место руководителя по коммуникациям. В департаменте городского хозяйства добавится должность специалиста по окружающей среде, а в службе охраны правопорядка создадут должность ее руководителя и произойдет еще несколько штатных изменений. Департамент социальной помощи усилят дополнительно двумя старшими специалистами.
Сократят в административной службе городской канцелярии два штатных места водителей и одного специалиста. Также сократят место старшего специалиста в бухгалтерии финансового департамента.
Согласно проекту решения, передаваемому в Нарвское городское собрание, обновленная структура учреждений и служебного штата Нарвской горуправы начнет применяться с марта 2023 года. Тогда она заменит нынешнюю структуру, редактировавшуюся в последний раз в апреле 2019 года.
Намерение изменить структуру Нарвской городской управы и сделать ее работу более эффективной значилось буквально первым пунктом в коалиционном соглашении депутатов от избирательных списков Катри Райк и "Eesti 200" после победы на выборах в октябре 2021 года. Об этом же команда Райк говорила избирателям перед выборами.
Для разработки глубокой, основательной реформы административной структуры Нарвская горуправа под руководством Райк весной 2022 года нанимала фирму "FocusIT". Та исследовала рабочие процессы нарвской власти и получила за это из горбюджета 33000 евро. Придумать и утвердить новую систему управления Райк хотела сперва к началу 2023 года, затем к марту, но теперь вынуждена согласиться только на "косметический" вариант.
Экс-мэр Нарвы и сегодняшний лидер оппозиции в Нарвском горсобрании Алексей Евграфов недавно говорил "Северному побережью", что Катри Райк сильно затянула с реформой городской управы. К этому было все готово, по словам Евграфова, еще летом 2020 года.
По убеждению оппозиционера, Нарве давно пора создать единую городскую бухгалтерию и уйти от излишней бюрократии. Также нужно централизовать управление недвижимостью учреждений: сейчас, например, школами, детсадами, школами по интересам и так далее управляет отдел культуры, а его сотрудничество с департаментом городского хозяйства, по словам экс-мэра, "хромает на обе ноги".