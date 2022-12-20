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Площадку для выгула собак в Ахтме не достроили

Ирина Кивисельг
, журналист
Площадку для выгула собак в Ахтме не достроили
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Собака. Снимок иллюстративный.
Собака. Снимок иллюстративный. Фото: Shutterstock

Йыхвиская фирма "Juvit" должна была построить в Ахтме площадку для выгула собак к 15 ноября, но мечта ахтмесцев до сих пор не реализована.

В прошлом году конкурс на лучшую идею народного бюджета в Кохтла-Ярве проводился впервые, наибольшее количество голосов горожан собрал проект сооружения площадки для выгула собак в Ахтме. Конкурс на строительство выиграла йыхвиская фирма "Juvit" с ценовым предложением 48259 евро (с НСО) и должна была оборудовать ее к 15 ноября. Но порезвиться на новой площадке четвероногим питомцам ахтмесцев до сих пор не удалось.

Вице-мэр по хозяйственным вопросам Виталий Бородин сказал, что подготовительные работы проведены, площадка выровнена, осталось установить часть тренировочного оборудования и ограждение. Это не было сделано осенью, так как задержалась поставка необходимых элементов. По заявлению подрядчика трудовой договор был продлен на месяц, до 15 декабря, но и в этот срок не успели.

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