Площадку для выгула собак в Ахтме не достроили

В прошлом году конкурс на лучшую идею народного бюджета в Кохтла-Ярве проводился впервые, наибольшее количество голосов горожан собрал проект сооружения площадки для выгула собак в Ахтме. Конкурс на строительство выиграла йыхвиская фирма "Juvit" с ценовым предложением 48259 евро (с НСО) и должна была оборудовать ее к 15 ноября. Но порезвиться на новой площадке четвероногим питомцам ахтмесцев до сих пор не удалось.