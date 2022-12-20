Йыхвиская фирма "Juvit" должна была построить в Ахтме площадку для выгула собак к 15 ноября, но мечта ахтмесцев до сих пор не реализована.
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Площадку для выгула собак в Ахтме не достроили
Площадку для выгула собак в Ахтме не достроили
В прошлом году конкурс на лучшую идею народного бюджета в Кохтла-Ярве проводился впервые, наибольшее количество голосов горожан собрал проект сооружения площадки для выгула собак в Ахтме. Конкурс на строительство выиграла йыхвиская фирма "Juvit" с ценовым предложением 48259 евро (с НСО) и должна была оборудовать ее к 15 ноября. Но порезвиться на новой площадке четвероногим питомцам ахтмесцев до сих пор не удалось.
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