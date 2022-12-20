Новое Кохтла-Ярвеское горуправление будет состоять из четырех человек, если горсобрание одобрит предложение мэра.
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Кохтла-Ярвеское горуправление, вероятно, сформируют из четырех человек
Кохтла-Ярвеское горуправление, вероятно, сформируют из четырех человек
Вирве Линдер, избранная мэром Кохтла-Ярве, предложила утвердить городское управление в составе четырех человек, в котором, помимо мэра, будут вице-мэр по хозяйственным вопросам, вице-мэр по социальным вопросам и вице-мэр по образованию и культуре.