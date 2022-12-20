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Кохтла-Ярвеское горуправление, вероятно, сформируют из четырех человек

Северное побережье
Кохтла-Ярвеское горуправление, вероятно, сформируют из четырех человек
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В конце ноября мэром Кохтла-Ярве была избрана Вирве Линдер, которая до этого работала проектным руководителем Вируской тюрьмы.
В конце ноября мэром Кохтла-Ярве была избрана Вирве Линдер, которая до этого работала проектным руководителем Вируской тюрьмы. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Новое Кохтла-Ярвеское горуправление будет состоять из четырех человек, если горсобрание одобрит предложение мэра.

Вирве Линдер, избранная мэром Кохтла-Ярве, предложила утвердить городское управление в составе четырех человек, в котором, помимо мэра, будут вице-мэр по хозяйственным вопросам, вице-мэр по социальным вопросам и вице-мэр по образованию и культуре.

Кохтла-Ярвеское горсобрание 27 октября выразило недоверие прежним руководителям города в связи с масштабным коррупционным скандалом, в котором на сегодня подозрение в совершении преступления получили уже 19 человек, из которых взят под стражу только местный коммунальный предприниматель Николай Осипенко. В числе подозреваемых также девять членов горсобрания.

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