Кохтла-Ярвеское горуправление, вероятно, сформируют из четырех человек

Вирве Линдер, избранная мэром Кохтла-Ярве, предложила утвердить городское управление в составе четырех человек, в котором, помимо мэра, будут вице-мэр по хозяйственным вопросам, вице-мэр по социальным вопросам и вице-мэр по образованию и культуре.

Кохтла-Ярвеское горсобрание 27 октября выразило недоверие прежним руководителям города в связи с масштабным коррупционным скандалом, в котором на сегодня подозрение в совершении преступления получили уже 19 человек, из которых взят под стражу только местный коммунальный предприниматель Николай Осипенко. В числе подозреваемых также девять членов горсобрания.