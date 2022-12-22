На баскетбольном турнире в Йыхви было собрано более 3000 евро на благотворительность

Главный организатор мероприятия, руководитель волостного учреждения "Jõhvi Sport" Айнар Сепник сказал, что деньги, которые пойдут на рождественский утренник и подарки для 70 детей, поступили как от зрителей, так и от людей, сделавших пожертвования на рождественской вечеринке в Вируской тюрьме или в другое время. "Для 70 детей Рождество будет более радостным", - сказал он.