На состоявшихся вечером 14 декабря в Йыхвиском спортивном холле благотворительном турнире по баскетболу среди мужчин и матче по волейболу среди женщин собрали 3125 евро для поддержки детей из малообеспеченных семей Йыхви.
На баскетбольном турнире в Йыхви было собрано более 3000 евро на благотворительность
В спортивном соревновании под названием "Благотворительное сражение" соревновались баскетбольные команды Идаской префектуры, Вируской тюрьмы, Сил обороны и Йыхвиской волости, а также женские волейбольные команды Йыхвиской волости и госучреждений.
Главный организатор мероприятия, руководитель волостного учреждения "Jõhvi Sport" Айнар Сепник сказал, что деньги, которые пойдут на рождественский утренник и подарки для 70 детей, поступили как от зрителей, так и от людей, сделавших пожертвования на рождественской вечеринке в Вируской тюрьме или в другое время. "Для 70 детей Рождество будет более радостным", - сказал он.
Баскетбольный турнир выиграла команда Идаской префектуры, которая в финале обыграла команду Сил обороны со счетом 44:34. Лучшим игроком турнира был признан выступавший за победителей Никита Головин. В женском волейбольном матче победила сборная Вируской тюрьмы, полиции и Сил обороны, выигравшая со счетом по геймам 2:0 у женской команды Йыхвиской волости.