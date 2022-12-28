Уроженку Кохтла-Нымме Каролин Кайвоя выбрали судьей финального турнира чемпионата мира по футболу

Два года тому назад FIFA включил Кайвоя в число ста кандидатов на должности помощников арбитров финального турнира. Теперь из них выбрали 56 человек и Кайвоя оказалась одним из них, сообщил футбольный портал "Soccernet".

30-летняя выпускница Ярвеской гимназии Каролин Кайвоя делает историю, ведь до сих пор ни один эстонский футбольный арбитр не попадал на финальный турнир чемпионатов мира. Из Европы на финальный турнир отобрали всего 19 помощников судей.

Нынешним летом Кайвоя стала первой эстонкой, занимавшейся судейством в финале женского чемпионата Европы по футболу. Она участвовала в качестве помощника судьи в двух матчах, а также в качестве запасного арбитра входила в судейскую бригаду финальной игры между Англией и Германией.

Каролин Кайвоя относится к династии футбольных судей, в этой же области действуют ее отец Рауль и брат Кевин.

Много лет действовавший в Эстонском футбольном союзе в качестве главного арбитра Уно Тутк напомнил нынешним летом "Северному побережью", что когда Каролин пришла на обучение судей, то попросила держать это в тайне, чтобы сделать сюрприз отцу Раулю. Она вошла в первую девичью группу, которую футбольный союз учил на судей.