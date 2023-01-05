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Обвиняемый в йыугаском убийстве: "Я должен был убрать Майе, чтобы получить дом себе"

Эрик Калда
, журналист
Обвиняемый в йыугаском убийстве: "Я должен был убрать Майе, чтобы получить дом себе"
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По словам Айво Волошина, при устранении Майе Сяэр он должен был сделать грязную работу, в результате которой он надеялся унаследовать дом убитой и поселиться в нем.
По словам Айво Волошина, при устранении Майе Сяэр он должен был сделать грязную работу, в результате которой он надеялся унаследовать дом убитой и поселиться в нем. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

На продолжившемся вчера в Вируском уездном суде процессе по делу об убийстве в Йыуга обвиняемый в убийстве Айво Волошин признал свою вину и объяснил свое деяние желанием заполучить землю и дом убитой. Еще в понедельник Волошин говорил в суде, что не признает себя виновным ни в чем.

"Инге сказала, что если мы уберем Майе, то я смогу поселиться в этом доме", - рассказал Волошин, как они вместе с соподсудимой Инге Пуллат осенью 2021 года планировали убийство проживавшей в Йыуга родственницы, Майе Сяэр.

- У нас был план убрать также Сергея (сожителя Майе Сяэр. - Э.К.), тогда дальнейшие споры были бы исключены и я смог бы сразу вселиться в этот дом, - рассказывал Волошин. - Я должен был сделать грязную работу, чтобы руки других оставались чистыми.

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