На продолжившемся вчера в Вируском уездном суде процессе по делу об убийстве в Йыуга обвиняемый в убийстве Айво Волошин признал свою вину и объяснил свое деяние желанием заполучить землю и дом убитой. Еще в понедельник Волошин говорил в суде, что не признает себя виновным ни в чем.
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Обвиняемый в йыугаском убийстве: "Я должен был убрать Майе, чтобы получить дом себе"
Обвиняемый в йыугаском убийстве: "Я должен был убрать Майе, чтобы получить дом себе"
"Инге сказала, что если мы уберем Майе, то я смогу поселиться в этом доме", - рассказал Волошин, как они вместе с соподсудимой Инге Пуллат осенью 2021 года планировали убийство проживавшей в Йыуга родственницы, Майе Сяэр.