Обвиняемый в йыугаском убийстве: "Я должен был убрать Майе, чтобы получить дом себе"

По словам Айво Волошина, при устранении Майе Сяэр он должен был сделать грязную работу, в результате которой он надеялся унаследовать дом убитой и поселиться в нем.

На продолжившемся вчера в Вируском уездном суде процессе по делу об убийстве в Йыуга обвиняемый в убийстве Айво Волошин признал свою вину и объяснил свое деяние желанием заполучить землю и дом убитой. Еще в понедельник Волошин говорил в суде, что не признает себя виновным ни в чем.