Потерявшая за год пятую часть учеников Ийзакуская гимназия берет направление на творческое предпринимательство

В апреле прошлого года на организованном попечительским советом Ийзакуской гимназии круглом столе обсуждали, как сделать школу более привлекательной. В будущий четверг в круглом столе поучаствуют также местные мелкие предприниматели.

Если сделать учебу интересной уже в основной школе, то дети и не захотят переходить в другую гимназию. Ийзакуская гимназия в дальнейшем видит этот интерес в творческой экономике и мелком предпринимательстве.