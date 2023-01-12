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Потерявшая за год пятую часть учеников Ийзакуская гимназия берет направление на творческое предпринимательство

Кюлли Крийс
, журналист
Потерявшая за год пятую часть учеников Ийзакуская гимназия берет направление на творческое предпринимательство
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В апреле прошлого года на организованном попечительским советом Ийзакуской гимназии круглом столе обсуждали, как сделать школу более привлекательной. В будущий четверг в круглом столе поучаствуют также местные мелкие предприниматели.
В апреле прошлого года на организованном попечительским советом Ийзакуской гимназии круглом столе обсуждали, как сделать школу более привлекательной. В будущий четверг в круглом столе поучаствуют также местные мелкие предприниматели. Фото: Annely Oone

Если сделать учебу интересной уже в основной школе, то дети и не захотят переходить в другую гимназию. Ийзакуская гимназия в дальнейшем видит этот интерес в творческой экономике и мелком предпринимательстве.

В Ийзакуской гимназии сейчас учится 161 ребенок, год назад в ней было 198 учеников.

Часть юных баскетболистов ушли вместе с Рейнаром Халликом, с которым Алутагузеское волостное управление завершило сотрудничество весной прошлого года. Вторая немаловажная причина заключается в том, что весной 12-й класс закончили 19 ребят, а осенью в первый класс пришли всего девять.

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