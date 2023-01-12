Если сделать учебу интересной уже в основной школе, то дети и не захотят переходить в другую гимназию. Ийзакуская гимназия в дальнейшем видит этот интерес в творческой экономике и мелком предпринимательстве.
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Потерявшая за год пятую часть учеников Ийзакуская гимназия берет направление на творческое предпринимательство
Потерявшая за год пятую часть учеников Ийзакуская гимназия берет направление на творческое предпринимательство
В Ийзакуской гимназии сейчас учится 161 ребенок, год назад в ней было 198 учеников.