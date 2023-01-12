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Строительство транзитных автодорог через Нарву остановилось до весны

Северное побережье
Строительство транзитных автодорог через Нарву остановилось до весны
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Частично обновленный перекресток улиц Пауля Кереса и Креэнхольми в Нарве.
Частично обновленный перекресток улиц Пауля Кереса и Креэнхольми в Нарве. Фото: AS YIT Eesti

На большой дорожной стройплощадке в Нарве объявлена технологическая пауза в связи с погодными условиями. Реконструкция 3,6 километра транзитных дорог (проект "Narva TEN-T") продолжится весной, когда растает снег и оттает полотно дороги, а суточная температура воздуха не будет опускаться ниже нуля.

По данным Департамента развития и экономики города Нарвы, являющегося заказчиком работ, в 2022 году остался непостроенным участок дороги на улице Пауля Кереса - от Академии МВД до центрального перекрестка с круговым движением, а также небольшой участок на виадуке на нарвской улице Раху. "Весной при первой возможности эти работы продолжатся", - заверили чиновники.

На некоторых участках дорог на улицах Раху, Пауля Кереса и на перекрестке с круговым движением весной будут уложены верхний слой асфальта и брусчатка, проведены озеленительные работы, установлены знаки дорожного движения и нанесена дорожная разметка.

На перекрестке улиц Пауля Кереса и Креэнхольми уже в прошлом году установили светофоры и дорожные знаки, направляющие движение по полосам, которых стало больше. На данном перекрестке весной улица Кереса станет главной, а не второстепенной дорогой, на что будет очень важно обращать внимание водителям.

В зимний период на улицах Пауля Кереса и Раху (отрезок от Таллиннского шоссе до улицы Пауля Кереса) в обе стороны открыта только одна полоса, а на некоторых перекрестках имеются полосы замедления и ускорения. На перекрестке с круговым движением также открыта только одна полоса. Ограничение скорости на протяжении всего строящегося в рамках проекта участка дороги составляет 30 километров в час.

Как уже рассказывало "Северное побережье", целью проекта "Narva TEN-T" является улучшение пропускной способности нарвского транзитного коридора путем создания удобных и безопасных условий для движения через город транспорта и пешеходов. Запланировано капитальное обновление 3,6 километра дорог, по которым транзитный транспорт движется к Нарвскому погранпункту или от него.

Стоимость и без того дорогого проекта "Narva TEN-T" постепенно растет, достигая 15 миллионов евро. Большую часть этих расходов Нарва покрывает за счет Европейского фонда сплочения, из его меры поддержки развития общегосударственных и международных сообщений.

АО "YIT Eesti", выигравшее в международном тендере и в январе 2021 года подписавшее с Нарвой контракт, обязалось выполнить все проектировочные и строительные работы за 26 месяцев, то есть не позднее весны 2023 года.

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