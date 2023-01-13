С нарвского чиновника снято подозрение в получении взятки

В рамках производства по уголовному делу Николая Осипенко прокуратура 12 января закрыла делопроизводство о подозрении в получении взятки в отношении директора Нарвского департамента городского хозяйства Натальи Шибаловой.

Директор департамента городского хозяйства Наталья Шибалова на время следствия не была отстранена от службы, но ее властные полномочия были ограничены. С 13 января полномочия возвращены Шибаловой в полном объеме.

- Я очень рада, что правоохранительные органы провели необходимые следственные действия за короткий срок и вынесли решение о прекращении дела в отношении меня. Теперь я могу вернуться к исполнению своих обязанностей в полном объеме, и департамент городского хозяйства продолжит свою работу в привычном режиме, поскольку вопросов, требующих каждодневного решения, очень много, - прокомментировала Шибалова.

Подозрение на основании статьи о получении взятки, предъявленное Наталье Шибаловой в декабре 2022 года, было связано с предпринимателем Николаем Осипенко, которому в октябре предъявили подозрение в коррупционных преступлениях, совершенных в Кохтла-Ярве. В рамках следствия прошла проверка деятельности департамента городского хозяйства Нарвы, у которого есть договорные отношения с компанией "N&V", принадлежащей семье Николая Осипенко.