Прокуратура сняла подозрение в получении взятки с директора Нарвского департамента городского хозяйства Натальи Шибаловой.
С нарвского чиновника снято подозрение в получении взятки
В рамках производства по уголовному делу Николая Осипенко прокуратура 12 января закрыла делопроизводство о подозрении в получении взятки в отношении директора Нарвского департамента городского хозяйства Натальи Шибаловой.
Директор департамента городского хозяйства Наталья Шибалова на время следствия не была отстранена от службы, но ее властные полномочия были ограничены. С 13 января полномочия возвращены Шибаловой в полном объеме.
- Я очень рада, что правоохранительные органы провели необходимые следственные действия за короткий срок и вынесли решение о прекращении дела в отношении меня. Теперь я могу вернуться к исполнению своих обязанностей в полном объеме, и департамент городского хозяйства продолжит свою работу в привычном режиме, поскольку вопросов, требующих каждодневного решения, очень много, - прокомментировала Шибалова.
Подозрение на основании статьи о получении взятки, предъявленное Наталье Шибаловой в декабре 2022 года, было связано с предпринимателем Николаем Осипенко, которому в октябре предъявили подозрение в коррупционных преступлениях, совершенных в Кохтла-Ярве. В рамках следствия прошла проверка деятельности департамента городского хозяйства Нарвы, у которого есть договорные отношения с компанией "N&V", принадлежащей семье Николая Осипенко.
- Я с пониманием отношусь к действиям правоохранительных органов и очень рада, что тщательная проверка в ходе следственных мероприятий по такому громкому коррупционному делу не нашла подтверждений коррупционных действий со стороны города Нарва. Это очень хороший показатель надежности нашего города. Я хочу поблагодарить мэра города Катри Райк за оказанную мне поддержку и доверие, а также коллег и моих близких, которые не верили в предъявленные подозрения и сохранили человеческое участие, понимание, а также нормальный рабочий режим в решении других вопросов, - добавила Шибалова, слова которой приводит коммуникационная служба Нарвской горуправы.
Одновременно с Натальей Шибаловой свое подозрение в рамках уголовного дела получал и предположительно предлагавший взятку Игорь Сафаев, исполнительный директор мусорной фирмы "Ekovir", принадлежащей семье Николая Осипенко. Как пояснил нынче прокурор Вируской окружной прокуратуры Алан Рюйтель, у них были основания подозревать Шибалову и Сафаева, в связи с чем эти двое были в декабре задержаны и допрошены.
- На основании информации, собранной в ходе производства, выяснилось, что на Шибалову оказывалось давление, но она оставалась честной, не совершив запрещенных действий, - прокомментировал Рюйтель новость о снятии подозрения с Шибаловой.
Рюйтель в данном новостном контексте отметил важным то, что все должны трудиться честно и прозрачно, а о попытках давления с целью принятия неправильных решений, не соответствующих должностной инструкции, трудовому договору или закону, нужно сообщать куда следует.