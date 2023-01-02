Подозреваемая в получении взятки нарвская чиновница Наталья Шибалова отдохнула в отпуске и продолжила руководить сферой городского хозяйства. Она также остается членом Центристской партии Эстонии. Впервые после обыска и предъявления ей подозрения Шибалова дала публичные комментарии.
Мэр Нарвы оставила на работе подозреваемую в коррупции Наталью Шибалову, Шибалова дала комментарии
Директор Нарвского департамента городского хозяйства Наталья Шибалова, являющаяся фигурантом большого уголовного дела Николая Осипенко и подозреваемая в получении взятки, полдекабря провела в отпуске и с января вернулась в свой кабинет.
Мэр Нарвы Катри Райк подтвердила "Северному побережью", что она решила оставить Шибалову руководить департаментом городского хозяйства, но ограничила ей возможность осуществления публичной власти. Это означает, что она не может самостоятельно подписывать договоры, счета и другие важные документы.
- Вопросов много, и нам нужно двигаться дальше, - объяснила Райк, почему она оставила Шибалову в должности, пока продолжается следствие и нет приговора суда.
На вопрос о том, по-прежнему ли доверяет мэр Нарвы подозреваемому во взяточничестве руководителю коммунального департамента, Райк ответила утвердительно, а также она повторила, что говорила и раньше: "Подозрение - еще не обвинение, мы конструктивно работаем вместе".
Взяточницей себя не считает
Сама Наталья Шибалова впервые после предъявления ей подозрения дала публичный комментарий. Она сказала "Северному побережью", что ей понятна суть предъявленных подозрений. Сообщать подробности дела подозреваемая не стала, но дала понять, что сама не считает себя взяточницей.
- Если коротко, то подозрения связаны с осуществлением моих обычных и каждодневных обязанностей директора департамента и не несут в себе принятие мною противоправных решений и уж тем более получение мною каких-либо взяток, - рассказала она.
По мнению Шибаловой, для ее отстранения от публичной службы на сегодня действительно нет оснований, хотя предъявленные подозрения и являются "большим ударом по репутации как мэра города, так и всего имиджа города в целом".
- Сейчас речь идет только о возможных подозрениях, а не обвинениях, - подчеркивает Шибалова. - Все обстоятельства тщательно проверяются, и только на основании их проверки можно будет делать выводы о дальнейшем ходе дела и ждать решений следственных органов.
Вариант выхода из рядов Центристской партии Эстонии Шибалова взвешивает: она готова покинуть партию, если об этом попросят однопартийцы. Этот вопрос предстоит обсудить с правлением нарвского партийного округа.
С Осипенко не знакома
Наталья Шибалова, отвечая на вопрос "Северного побережья" о возможной связи с бизнесменом Николаем Осипенко, тоже являющимся подозреваемым в коррупции, заверила, что никаких личных отношений с ним никогда не имела: "Мы с ним даже не знакомы и никогда не общались и не встречались".
- О его персоне я знаю только из СМИ и, к сожалению, только в рамках громких уголовных процессов. Поэтому для меня лично был крайне шокирующим сам факт предъявления мне даже подозрений в противоправных и коррупционных деяниях, связанных с именем этого бизнесмена. Да, у департамента городского хозяйства есть три договора с фирмой "N&V", но все вопросы, связанные с этими договорами, решаются в рабочем порядке. Кроме того, один из договоров на обслуживание с фирмой "N&V" был расторгнут не так давно, а в отношении другого договора были предъявлены штрафные санкции. Поэтому говорить о каких-либо преференциях в отношении данного предпринимателя со стороны города не приходится, - рассказала Шибалова.
У мэра нет претензий к Шибаловой и Осипенко
Подозрение в отношении Шибаловой касается некоего эпизода, имевшего место в 2022 году, о чем ранее говорил "Северному побережью" вируский окружной прокурор Алан Рюйтель. Как сказала нынче мэр Нарвы Катри Райк, у нее нет информации, что какой-то, например, договор, к которому имеет отношение Шибалова, теперь поставлен под сомнение и должен быть пересмотрен.
- Если сравнить Нарву с другими городами, то наш город сегодня более чистый, а это значит, что совместная работа с этой фирмой (фирмой Николая Осипенко. - И.С.) идет очень хорошо. То есть и ее работники молодцы, и наши люди в горуправе стараются. (…) Чистотой в городе я довольна, - отметила мэр приграничного города.
Также, по словам Райк, нет серьезных претензий к строительству на улицах Тулевику, Линда и Мальми, проводимому в Нарве опять же фирмой Осипенко: дорожно-строительные работы там закончат, как только вернется тепло и можно будет получить асфальт.
- Если спросить, страдают ли рядовые люди от подозрения одному чиновнику, то нет - не страдают, все работы в Нарве движутся нормально и в нормальном темпе, - оценила Райк ситуацию вокруг подозрения Шибаловой в коррупции.
Нарве предстоит сделать выводы
Наталья Шибалова отметила, что хотя подозрения и связанный с этим скандал крайне негативно сказываются на ней самой и ее семье, она все же с пониманием относится к действиям правоохранительных органов: "Я очень надеюсь и верю в независимость и профессионализм следственных органов, чтобы еще раз убедиться, что мы живем в правовом государстве".
- Грустно, - заключила Катри Райк, оценивая ситуацию вокруг Шибаловой. - Ясно, что это трудно для Натальи, трудно для рабочего процесса и это также имидж города. Мы не можем сказать, что подозрение ничего не значит - оно значит то, что мы сами должны больше обращать внимания на возможные коррупционные ситуации. Это опять возвращает нас к разговору о необходимости внутреннего контроля и обучения антикоррупционным действиям, - заключила мэр Нарвы.