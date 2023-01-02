Мэр Нарвы оставила на работе подозреваемую в коррупции Наталью Шибалову, Шибалова дала комментарии

У мэра нет претензий к Шибаловой и Осипенко

Подозрение в отношении Шибаловой касается некоего эпизода, имевшего место в 2022 году, о чем ранее говорил "Северному побережью" вируский окружной прокурор Алан Рюйтель. Как сказала нынче мэр Нарвы Катри Райк, у нее нет информации, что какой-то, например, договор, к которому имеет отношение Шибалова, теперь поставлен под сомнение и должен быть пересмотрен.

- Если сравнить Нарву с другими городами, то наш город сегодня более чистый, а это значит, что совместная работа с этой фирмой (фирмой Николая Осипенко. - И.С.) идет очень хорошо. То есть и ее работники молодцы, и наши люди в горуправе стараются. (…) Чистотой в городе я довольна, - отметила мэр приграничного города.

Также, по словам Райк, нет серьезных претензий к строительству на улицах Тулевику, Линда и Мальми, проводимому в Нарве опять же фирмой Осипенко: дорожно-строительные работы там закончат, как только вернется тепло и можно будет получить асфальт.

- Если спросить, страдают ли рядовые люди от подозрения одному чиновнику, то нет - не страдают, все работы в Нарве движутся нормально и в нормальном темпе, - оценила Райк ситуацию вокруг подозрения Шибаловой в коррупции.

Мэр Нарвы Катри Райк: "Если спросить, страдают ли рядовые люди от подозрения одному чиновнику, то нет - не страдают". Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik / Arhiiv

Нарве предстоит сделать выводы

Наталья Шибалова отметила, что хотя подозрения и связанный с этим скандал крайне негативно сказываются на ней самой и ее семье, она все же с пониманием относится к действиям правоохранительных органов: "Я очень надеюсь и верю в независимость и профессионализм следственных органов, чтобы еще раз убедиться, что мы живем в правовом государстве".