ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Школьное питание важно, как и даваемая в школе пища духовная

Закон об основной школе и гимназии гласит, что питание учащихся организует содержатель школы, то есть чаще всего самоуправление. В то же время сказано, что в госбюджете предусмотрена дотация для покрытия затрат на школьные обеды в муниципальной и частной школе для учащихся, получающих основное образование на стационарном обучении.

Когда министр образования и науки Тынис Лукас встречался в октябре прошлого года с представителями ида-вируских самоуправлений, то говорил, что нет никакой надежды получить дополнительные деньги на питание учащихся и приоритетом являются учительские зарплаты, на которые нельзя просить деньги у родителей. Таким образом, будто намеком дали понять, что в финансировании школьного обеда могли бы участвовать также родители. Но, как говорит помощник алутагузеского волостного старейшины Кайри Хыбемери, сейчас нелегко всем, в том числе родителям, у которых вследствие всеобщего роста цен и без того значительно выросли повседневные расходы.