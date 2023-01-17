Произошедший в прошлом году небывалый рост цен коснулся почти всех областей жизни. В том числе образования. В сегодняшнем "Северном побережье" мы пишем о том, как инфляция прижимает школьное питание детей и самоуправления ищут способы, как бы выполнить требования по организации питания в ситуации, когда государство по-прежнему на школьный обед для одного учащегося выделяет один евро.
ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Школьное питание важно, как и даваемая в школе пища духовная
Закон об основной школе и гимназии гласит, что питание учащихся организует содержатель школы, то есть чаще всего самоуправление. В то же время сказано, что в госбюджете предусмотрена дотация для покрытия затрат на школьные обеды в муниципальной и частной школе для учащихся, получающих основное образование на стационарном обучении.
Когда министр образования и науки Тынис Лукас встречался в октябре прошлого года с представителями ида-вируских самоуправлений, то говорил, что нет никакой надежды получить дополнительные деньги на питание учащихся и приоритетом являются учительские зарплаты, на которые нельзя просить деньги у родителей. Таким образом, будто намеком дали понять, что в финансировании школьного обеда могли бы участвовать также родители. Но, как говорит помощник алутагузеского волостного старейшины Кайри Хыбемери, сейчас нелегко всем, в том числе родителям, у которых вследствие всеобщего роста цен и без того значительно выросли повседневные расходы.
Государство приняло когда-то принципиальное решение покрывать расходы на питание учащихся общеобразовательных школ со ссылкой на то, что это - важный приоритет в области здоровья, поскольку школьный обед может являться для части детей единственным приемом горячей пищи в день. Так и должно бы оставаться, если, конечно, принципы государства в промежутке не изменились.