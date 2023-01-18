Открывшийся с декабря новый Нарвский приют для животных за первый месяц работы заполнился приблизительно на треть. Подавляющее большинство его постояльцев - кошки, отловленные в городе и на пригородных дачах. За это его прозвали в народе - "кошкин дом".
Нарвский "кошкин дом" успешно проработал первый месяц
Согласно данным регистра о домашних животных, в Нарвский приют для животных в течение декабря поступило 42 вызова от жителей города и от департамента городского хозяйства, являющегося заказчиком услуги отлова и содержания бродячих собак и кошек на административной территории города Нарвы. В результате реагирования на эти вызовы поступили в приют 69 кошек и три собаки. Теоретическая вместимость двухэтажного здания приюта - порядка двухсот животных.
Новых хозяев обрели, по итогам первого месяца работы приюта, девять кошек и одна собака.
Эвтаназию нарвский приют осуществил три раза за декабрь.
За первый месяц работы приюта никаких проблем с ним не возникало, а также до чиновников не доходили жалобы на его работу, о чем сообщила старший специалист по окружающей среде в департаменте городского хозяйства Нарвы Галина Синиорг.
- Все вызовы принимались, реагирование было своевременным, - сказала Синиорг, напомнив, что, согласно условиям договора города с оператором приюта, время реагирования на обычный вызов об отлове животного должно составлять до двух часов, если речь идет о травмированном животном - до одного часа, а если сообщили о мертвом животном - до трех часов.
По словам Синиорг, зимой самым проблемным вопросом в контексте бродячих животных являются кошки, оставленные горожанами на дачах. "Эти проблемы были решены и ликвидированы", - похвалила она нарвский приют, реагировавший на подобные сигналы.
Как уже рассказывало "Северное побережье", Нарвский департамент городского хозяйства в ноябре 2022 года по итогам ранее проведенного конкурса ценовых предложений подписал концессионный договор на пять лет с зарегистрированным в Таллинне НКО "Loomade Hoiupaik" об управлении Нарвским приютом для животных. Специально спроектированное для временного содержания порядка двухсот животных двухэтажное здание было построено на нарвской улице Антса Даумана еще годом ранее, но городские власти поначалу не смогли найти для него оператора. В конце концов приют заработал с декабря под управлением "Loomade Hoiupaik".
Подписать договор с "Loomade Hoiupaik" Нарве не помешали налоговые долги, которые регулярно накапливаются у названного НКО. В декабре 2022 года организация формально смогла устранить эту проблему, однако в середине января сумма задолженностей по налогам снова приблизилась к 70 тысячам евро. Нарвский департамент городского хозяйства в конце года осуществил надзор над действующим договором с "Loomade Hoiupaik" и пришел к предположению, что эта организация может выполнять взятые на себя обязательства.
Строительство "кошкиного дома" на улице Антса Даумана обошлось приблизительно в один миллион евро, из которых доля города составила 15000 евро. Львиную часть денег выделило Нарве государство из так называемых ковидных денег, то есть в рамках программы поддержки самоуправлений, финансово пострадавших от пандемии коронавируса и обусловленного ею чрезвычайного положения.