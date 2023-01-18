Нарвский "кошкин дом" успешно проработал первый месяц

Согласно данным регистра о домашних животных, в Нарвский приют для животных в течение декабря поступило 42 вызова от жителей города и от департамента городского хозяйства, являющегося заказчиком услуги отлова и содержания бродячих собак и кошек на административной территории города Нарвы. В результате реагирования на эти вызовы поступили в приют 69 кошек и три собаки. Теоретическая вместимость двухэтажного здания приюта - порядка двухсот животных.

Новых хозяев обрели, по итогам первого месяца работы приюта, девять кошек и одна собака.

Эвтаназию нарвский приют осуществил три раза за декабрь.

За первый месяц работы приюта никаких проблем с ним не возникало, а также до чиновников не доходили жалобы на его работу, о чем сообщила старший специалист по окружающей среде в департаменте городского хозяйства Нарвы Галина Синиорг.

- Все вызовы принимались, реагирование было своевременным, - сказала Синиорг, напомнив, что, согласно условиям договора города с оператором приюта, время реагирования на обычный вызов об отлове животного должно составлять до двух часов, если речь идет о травмированном животном - до одного часа, а если сообщили о мертвом животном - до трех часов.

По словам Синиорг, зимой самым проблемным вопросом в контексте бродячих животных являются кошки, оставленные горожанами на дачах. "Эти проблемы были решены и ликвидированы", - похвалила она нарвский приют, реагировавший на подобные сигналы.