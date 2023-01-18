Неформальным консульством России в Нарве временно станет городская библиотека

Генеральное консульство РФ в Нарве закрылось в апреле 2022 года по решению МИД Эстонии вследствие развязанной руководством России агрессивной войны в Украине. В связи с закрытием официального представительства часть черновой консульской работы взяло на себя некоммерческое объединение "Нарвское общество российских граждан". Оно ведет прием заявлений от российских граждан и выдает им документы, прежде всего паспорта, централизованно доставляемые из посольства РФ в Таллинне.

Нарвская горуправа предоставляет обществу российских граждан помещение в муниципальном здании на улице Энергия в центре города, однако там очередь из посетителей не вмещается внутри - и людям приходится мерзнуть на улице. "Помещение, которое занимает наша организация, в зимнее время не подходит для массовой выдачи документов. В один из дней месяца к нам приходят на прием порядка двухсот человек. Среди приходящих большую часть составляют люди пенсионного возраста, многие из которых не могут стоять часами на улице в мороз. Среди них есть люди с ограниченными возможностями", - написал председатель правления общества российских граждан Владимир Зорин в своем обращении в мэрию Нарвы в начале января.

Зорин попросил городские власти выделить российским гражданам другое помещение - где-нибудь на первом этаже, отапливаемое, желательно с туалетом и просторным фойе, а также чтобы это было неподалеку от автобусной остановки.

Нарвская горуправа пошла российским гражданам навстречу и 18 января распорядилась выделить комнату площадью около 34 квадратных метров на втором этаже Нарвской центральной библиотеки, где есть и лифт, и туалет. Администрация библиотеки со своей стороны согласилась выделять эту комнату бесплатно раз в месяц по предварительному согласованию даты. Соглашение об этом будет действовать до апреля, но при необходимости может быть продлено до конца текущего года.