Улицы Тиймана и Даумана сохранятся в Нарве еще до конца весны

Председатель Нарвского городского собрания Владимир Жаворонков напомнил, что принятое депутатами 26 января решение о переименовании улиц еще может быть обжаловано в тридцатидневный срок. За переименование улиц проголосовали только 18 депутатов из всего 31-го.

Директор департамента архитектуры и городского планирования Нарвской горуправы Кайе Энно, говоря о сроках переименования, сказала, что еще потребуется время на отправку сообщений в министерства и земельный департамент для внесения новых данных в регистр. Как предположила Энно, смена наименований улиц на практике произойдет в апреле-мае. До того момента нужно использовать старые названия.

В мэрии Нарвы в связи с предстоящим переименованием сообщили, что замену адресных табличек на домах и дополнительных информационных табличек на дорожных знаках проведет централизованно Нарвская горуправа за счет городского бюджета. В регистрах названия квартирных товариществ и адреса должны будут поменяться автоматически.