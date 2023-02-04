Известный в Нарве бизнесмен провернул хитрую комбинацию с купленной у города недвижимостью, чтобы уйти от взятого на себя обязательства. Власти теперь в суде пытаются исправить упущение.
Бизнесмен отбивается от требований построить в центре Нарвы гостиницу: "Моих сбережений хватило на покупку и снос здания"
Город Нарва в лице департамента городского хозяйства в суде выясняет отношения с двумя фирмами одного предпринимателя, который купил старое городское общежитие, пообещал на его месте построить гостиницу, но обещание не сдержал. Вместо этого бизнесмен генерирует одну за другой новые идеи, не находя денег ни на них, ни на штрафы.
История вокруг пустого здания бывшего общежития по проспекту Выйду, 17 завертелась еще в 2014 году. Тогдашний мэр Нарвы Эдуард Эаст подписал договор продажи со своим тезкой - Эдуардом Леннуком из ТОО "Shinok", больше известным в качестве владельца ресторана китайской кухни. Город продал Леннуку за 80001 евро 2135 квадратных метров в центре Нарвы.
Стороны в присутствии нотариуса согласились, что "Shinok" снесет старое общежитие и построит до конца 2018 года новую гостиницу с местом общепита. Предприниматель обязался за четыре года инвестировать не меньше 300 тысяч евро, а в противном случае платить городу в виде штрафа 10 процентов от размера несделанной инвестиции.
Дело сразу не заладилось
К концу четырехлетнего срока ТОО "Shinok" не отчиталось об инвестициях, тем более что почти ничего видимого глазом сделано и не было - пустое общежитие стояло на месте. Отчет дошел до чиновников только весной 2019-го, и на его основании в инвестиции зачли потраченную сумму приблизительно в пять раз меньше обещанной.
Нарвский департамент городского хозяйства выписал договорной штраф на 24277 евро. Эти деньги получить от бизнесмена не удалось - и город обратился в суд. "Северное побережье" описывало эту историю еще в конце 2020 года. Тогда в апреле "Shinok" хотя бы снес общежитие - и оно больше не портит городской вид, однако никакой новой гостиницы нет и в помине.
Осенью 2021 года решением Вируского уездного суда с "Shinok" взыскали в пользу Нарвы уже два штрафа в сумме почти на 40 тысяч. Этих денег город снова не увидел - и требования ушли к судебному исполнителю.
Приблизительно в то же самое время - в разгар пандемии коронавируса - "Shinok" фактически прекратил свою основную деятельность, крутившуюся вокруг ресторана китайской кухни. Отдуваться по долгам начал немолодой китаец Юбин Ци. Тот когда-то работал у Леннука специалистом по кухне, затем вдруг оказался пайщиком и бенефициаром увядшего бизнеса, а в конце концов вовсе пропал из поля зрения.
Недвижимость ушла из-под носа
Удивительное произошло с недвижимостью бывшего общежития, которая могла бы обеспечить требования к ТОО "Shinok": нарвские чиновники не вмешались, когда Эдуард Леннук перепродал бывшую городскую землю другой своей фирме - строительному ТОО "Edlen Service".
- Город считает, что данная сделка является притворной и совершена для того, чтобы "Shinok" смог избавиться от обязательств перед городом инвестировать в эту недвижимость оговоренную сумму, - прокомментировала "Северному побережью" Наталья Шибалова, директор Нарвского департамента городского хозяйства.
Несмотря на кажущуюся фиктивность сделки и спланированный уход от обязательств, Нарва не заявила в полицию о подозрении предпринимателя в мошенничестве. Широко известно, что в департаменте городского хозяйства на высокой должности служит теперь уже бывшая жена Эдуарда Леннука, но нет свидетельств, что она повлияла на взаимоотношения города и близкого ей бизнесмена.
В настоящее время в Вируском уездном суде готовится к рассмотрению иск департамента горхозяйства против ТОО "Shinok" и "Edlen Service". Нарва просит суд отменить продажу недвижимости одним коммерческим товариществом второму. "На настоящий момент в данном деле недвижимость арестована в пользу города Нарва, и в феврале должно состояться судебное заседание", - отметила Шибалова.
В департаменте горхозяйства также объяснили, как бизнесмен смог в нужный момент без согласия города перепродать недвижимость: сделка состоялась в рамках спланированного бизнесменом исполнительного производства в отношениях между двумя его фирмами. Город якобы пытался своевременно оспорить то исполнительное производство, но суд счел, что на это не было оснований. Тогда же суд указал, что спор может быть заявлен городом только в таком виде, в каком он и рассматривается нынче.
Сам Леннук высказал "Северному побережью" свою версию, почему он перепродал недвижимость другой своей фирме. По его словам, причина была в том, что его китайский компаньон потерял интерес к нарвскому бизнесу и покинул Эстонию.
Винит инвесторов и банки
Причину, почему так и не была построена обещанная гостиница, Эдуард Леннук объяснил отсутствием интереса со стороны других инвесторов и банков. "Несколько письменных отказов из банков указали конкретную причину их отказа, и звучала она так: "Мы не заинтересованы в инвестициях в вашем регионе (и городе в том числе)", - рассказал Леннук, не сославшись на источник произнесенной цитаты.
- Мой энтузиазм угасал, добиваемый постоянным противостоянием со всех сторон, - говорит Леннук. - Хотя мэр Эдуард Эаст заверял меня, что город будет содействовать продвижению оформления необходимых документов и в других направлениях, но на деле это вышло все по-другому. Моих сбережений хватило на покупку и снос здания. Потом пришел COVID - и я решил направить усилия на изменение проекта на рядный жилой дом.
С рядным жилым домом у Леннука тоже не выгорело как минимум потому, что Нарва уже требовала штрафные деньги и обратилась в суд. Еще ранее, в 2019 году, Леннук обсуждал с некими партнерами возможность строительства вместо гостиницы автоцентра "Вольво".
Сегодня бизнесмен предлагает, как он выразился, "честный и прозрачный" вариант: город вернет ему затраченные на покупку недвижимости и снос общежития деньги и получит обратно ровную площадку на месте общежития. Там город, по видению Леннука, построил бы муниципальное жилье для молодых учителей. Однако власти настаивают, что бизнесмен уже должен городу по меньшей мере сорок тысяч и обязан следовать подписанному в 2014 году договору о строительстве гостиницы.