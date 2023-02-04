Бизнесмен отбивается от требований построить в центре Нарвы гостиницу: "Моих сбережений хватило на покупку и снос здания"

Город Нарва в лице департамента городского хозяйства в суде выясняет отношения с двумя фирмами одного предпринимателя, который купил старое городское общежитие, пообещал на его месте построить гостиницу, но обещание не сдержал. Вместо этого бизнесмен генерирует одну за другой новые идеи, не находя денег ни на них, ни на штрафы.

История вокруг пустого здания бывшего общежития по проспекту Выйду, 17 завертелась еще в 2014 году. Тогдашний мэр Нарвы Эдуард Эаст подписал договор продажи со своим тезкой - Эдуардом Леннуком из ТОО "Shinok", больше известным в качестве владельца ресторана китайской кухни. Город продал Леннуку за 80001 евро 2135 квадратных метров в центре Нарвы.

Стороны в присутствии нотариуса согласились, что "Shinok" снесет старое общежитие и построит до конца 2018 года новую гостиницу с местом общепита. Предприниматель обязался за четыре года инвестировать не меньше 300 тысяч евро, а в противном случае платить городу в виде штрафа 10 процентов от размера несделанной инвестиции.

Дело сразу не заладилось

К концу четырехлетнего срока ТОО "Shinok" не отчиталось об инвестициях, тем более что почти ничего видимого глазом сделано и не было - пустое общежитие стояло на месте. Отчет дошел до чиновников только весной 2019-го, и на его основании в инвестиции зачли потраченную сумму приблизительно в пять раз меньше обещанной.