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Графики движения городских автобусов в Кохтла-Ярве изменят в марте

Ирина Кивисельг
, журналист
Графики движения городских автобусов в Кохтла-Ярве изменят в марте
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На маршруте №15 изменения произойдут в начале весны.
На маршруте №15 изменения произойдут в начале весны. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Обновленное расписание движения автобусов планировали ввести уже с 15 февраля, но дату передвинули на 11 марта, объяснив, что на решение организационных вопросов и согласований потребовалось больше времени, чем рассчитывали.

По словам главного специалиста по транспорту Кохтла-Ярвеского горуправления Виталии Бассарады, изменения в движении общественного транспорта обусловлены просьбами сотрудников фирмы "Freen OÜ" и жителей Сомпа.

- Летом на серии встреч "Räägi kaasa/Обсудим" сомпавчане говорили о необходимости откорректировать утреннее расписание маршрута №15 под расписание школьных звонков - дети опаздывают на уроки или, наоборот, им приходится долго ждать, - объясняет Виталия. - Осенью я еще раз встречалась с жителями Сомпа, чтобы подробнее остановиться именно на этой теме и выяснить потребности горожан для наиболее эффективного составления расписания.

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