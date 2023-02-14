Обновленное расписание движения автобусов планировали ввести уже с 15 февраля, но дату передвинули на 11 марта, объяснив, что на решение организационных вопросов и согласований потребовалось больше времени, чем рассчитывали.
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Графики движения городских автобусов в Кохтла-Ярве изменят в марте
Графики движения городских автобусов в Кохтла-Ярве изменят в марте
По словам главного специалиста по транспорту Кохтла-Ярвеского горуправления Виталии Бассарады, изменения в движении общественного транспорта обусловлены просьбами сотрудников фирмы "Freen OÜ" и жителей Сомпа.