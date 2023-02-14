Графики движения городских автобусов в Кохтла-Ярве изменят в марте

- Летом на серии встреч "Räägi kaasa/Обсудим" сомпавчане говорили о необходимости откорректировать утреннее расписание маршрута №15 под расписание школьных звонков - дети опаздывают на уроки или, наоборот, им приходится долго ждать, - объясняет Виталия. - Осенью я еще раз встречалась с жителями Сомпа, чтобы подробнее остановиться именно на этой теме и выяснить потребности горожан для наиболее эффективного составления расписания.