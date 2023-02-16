Глава города ушел в отпуск ради предвыборной агитации

Приказ о разрешении на отпуск для мэра Максима Ильина подписал на прошлой неделе председатель городского собрания Нарва-Йыэсуу Ааре Объяртель. Отпуск продлится по пятницу, 3 марта.

Ильин баллотируется в Рийгикогу первым номером в ида-вируском списке партии "Eesti 200", активная стадия выборов завершится голосованием 5 марта.

- Дебаты, встречи, мероприятия - и никак не успеваешь быть мэром. Получается, ни тем нормально не занимаешься, ни этим. На последние недели перед выборами надо сконцентрироваться, - прокомментировал Ильин свое самоотстранение от руководства городом.

На время отсутствия Ильина обязанности мэра исполняет член городской управы Райм Сарв.

Ильин признался, что до сих пор не определился - в случае успеха на предстоящих выборах он станет депутатом парламента или останется мэром. "Будет зависеть от ситуации, я не исключаю оба варианта", - сказал Ильин.

Окончательный выбор, по словам Ильина, он сделает в зависимости от того, сможет ли партия "Eesti 200" после выборов войти в правящую коалицию или же будет довольствоваться ролью оппозиционной партии. Сидеть на Тоомпеа в качестве оппозиционера Ильин не хочет, даже если будет избран.

- Если "Eesti 200" попадает в правительство и найдутся (в государственном бюджете) деньги на те проекты в Нарва-Йыэсуу, которыми я уже давно занимаюсь, то работа в Рийгикогу будет того стоить. Моя основная цель - для региона, для города деньги получить, - сказал Ильин.