Кавалер ордена Александр Опенко: "Как украинец я отличаюсь от эстонца, но я тоже очень патриотичен"

Я не использую оценки как угрозу и не шантажирую ими, а, наоборот, говорю ученикам, что хочу сделать их как можно более успешными, чтобы все были пятерочниками, и у меня на уроках созданы для этого все условия. Я показываю, что ни предмета, ни учителя не надо бояться. Не все готовы к такому, кто-то ленится, но у всех учеников есть понимание, что я играю в их команде.

Для меня великий учитель - не тот, у которого ученики берут медали на олимпиадах, а тот, кто возьмется за, казалось бы, безнадежного ученика, в которого не верят даже его родители, и поможет ему поверить в себя. Эта работа будет незаметна и орден за это не дадут, но именно это величайшая работа учителя. Дети ведь еще развиваются, в них надо верить, с ними многое чего еще может происходить, взрослые же любят сразу ставить на них клеймо - и это страшное преступление с их стороны.

Орден Белой звезды. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik

- Когда учитель оказался успешным настолько, что получил от президента награду, это на пользу работе?