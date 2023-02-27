Эрик Гамзеев и Эрик Калда получат премию Аннели Аммас за хорошую журналистику

- Мы не думали, что создание газеты - это миссия. Мы сами отсюда родом и стараемся делать актуальную, интересную и разностороннюю газету для наших читателей настолько хорошо, насколько это в наших силах и насколько это позволяют рыночные условия, - сказал Эрик Гамзеев.

- Прежде всего мы хотим заниматься хорошей журналистикой, потому что один из самых больших уездов Эстонии заслуживает того, чтобы здешние люди имели как можно более полное представление о том, что происходит в их родном краю, и чтобы они также могли критически оценивать то, что делает местная власть, - добавил Эрик Калда. - На мой взгляд, наша газета также является одним из важных формирователей идентитета и чувства общности Ида-Вирумаа. Нам нравится то, что мы делаем, потому что Ида-Вирумаа - такой увлекательный край, что может снова и снова удивлять журналистов, немало повидавших на своем веку.

Эрик Гамзеев и Эрик Калда в феврале 1992 года. Фото: ETV saade Provintsipäevik

Желание учредителей премии Аннели Аммас за хорошую журналистику, или премии AAHA, состоит в том, чтобы воздать должное хорошей местной журналистике, которая, как пылающий огонь, не только обжигает, но и согревает. Лауреаты премии AAHA были объявлены вместе с другими нынешними лауреатами фонда Андреса Аммаса, супруга Аннели Аммас. В этом году денежный эквивалент премии составляет 500 евро для обоих лауреатов плюс подарок, которым в этом году является картина Эпп Маргна "Kui hakkan laulma".

Премия AAHA была учреждена в память о журналистке Аннели Аммас, которая скончалась в 2019 году, в этом году ей исполнился бы 61 год. Аннели была одним из основателей "Lääne Elu", первой уездной газеты в Эстонии, основанной на частном капитале. Ее журналистская деятельность, начавшаяся с уездной газеты и продолженная в крупных изданиях, показала, что хорошая журналистика основывается на общечеловеческих ценностях, умении видеть дальше столицы, любви к Эстонии, неутолимой жажде пополнять знания, владении словом, знании материала своих статей и заботе о героях своих историй. Она также получила премию "Bonnier" за журналистское расследование в 2001 году. В 2017 году была награждена президентом республики орденом Белой звезды V степени.

Учредителями премии Аннели Аммас являются ее друзья Энно Таммер, Ристо Берендсон, Урмет Коок, Кярт Анвельт, Кай Каламеэс, Туули Кох, Пирет Тали, Ристе Ууэсоо, Яанус Пийрсалу, Пеэтер Тали, Рейн Сикк, Ивар Соопан и Эпп Алаталу.