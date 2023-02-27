В этом году премию Аннели Аммас, предназначенную для признания журналистов, работающих в уездах, получат Эрик Гамзеев и Эрик Калда, которые в течение 30 лет поддерживали прекрасную эстоноязычную журналистику в Ида-Вирумаа, объявили учредители премии в пресс-релизе.
Эрик Гамзеев и Эрик Калда получат премию Аннели Аммас за хорошую журналистику
Эрик Гамзеев - главный редактор "Северного побережья", крупнейшего медиаиздания в Ида-Вирумаа, Эрик Калда - исполнительный редактор газеты.
Оба Эрика получат награду, потому что "Põhjarannik" (вместе с его русскоязычным изданием "Северное побережье") является одной из лучших уездных газет Эстонии, занимающей твердую гражданскую позицию как в отношении природы и жителей Ида-Вирумаа, так и в деле сохранения эстонского духа.
- Без Эриков Ида-Вирумаа был бы намного беднее, - сказал Рейн Сикк, один из учредителей премии.
Помимо того, что Калда и Гамзеев оба талантливые журналисты, а "Põhjarannik" - профессионально издаваемая уездная газета, работа обоих Эриков имеет и другое, более широкое измерение: сохранение эстоноязычной и проэстонски настроенной журналистики в Ида-Вирумаа.
Приглашая эстонцев поселиться в Ида-Вирумаа, Эрик Гамзеев в одной из своих статей-мнений сказал, что приезд работать и жить в Ида-Вирумаа стоит воспринимать именно как возможность совершить патриотический поступок.
"Это могут сделать учителя, врачи, инженеры, предприниматели, а также люди из многих других сфер жизни, которые могли бы дать новый импульс развитию этого региона и укрепить дружелюбную настроенность по отношению к Эстонии", - написал прошлым летом Гамзеев в "Северном побережье".
По мнению учредителей премии, Калда и Гамзеев - патриоты Ида-Вирумаа в кубе. Им небезразлично все, что происходит в Ида-Вирумаа, а также они являются живой энциклопедией Ида-Вирумаа. В Ида-Вирумаа нет вещи или человека, о чем или о ком они не знали бы десятки фактов и обстоятельств.
- Мы не думали, что создание газеты - это миссия. Мы сами отсюда родом и стараемся делать актуальную, интересную и разностороннюю газету для наших читателей настолько хорошо, насколько это в наших силах и насколько это позволяют рыночные условия, - сказал Эрик Гамзеев.
- Прежде всего мы хотим заниматься хорошей журналистикой, потому что один из самых больших уездов Эстонии заслуживает того, чтобы здешние люди имели как можно более полное представление о том, что происходит в их родном краю, и чтобы они также могли критически оценивать то, что делает местная власть, - добавил Эрик Калда. - На мой взгляд, наша газета также является одним из важных формирователей идентитета и чувства общности Ида-Вирумаа. Нам нравится то, что мы делаем, потому что Ида-Вирумаа - такой увлекательный край, что может снова и снова удивлять журналистов, немало повидавших на своем веку.
Желание учредителей премии Аннели Аммас за хорошую журналистику, или премии AAHA, состоит в том, чтобы воздать должное хорошей местной журналистике, которая, как пылающий огонь, не только обжигает, но и согревает. Лауреаты премии AAHA были объявлены вместе с другими нынешними лауреатами фонда Андреса Аммаса, супруга Аннели Аммас. В этом году денежный эквивалент премии составляет 500 евро для обоих лауреатов плюс подарок, которым в этом году является картина Эпп Маргна "Kui hakkan laulma".
Премия AAHA была учреждена в память о журналистке Аннели Аммас, которая скончалась в 2019 году, в этом году ей исполнился бы 61 год. Аннели была одним из основателей "Lääne Elu", первой уездной газеты в Эстонии, основанной на частном капитале. Ее журналистская деятельность, начавшаяся с уездной газеты и продолженная в крупных изданиях, показала, что хорошая журналистика основывается на общечеловеческих ценностях, умении видеть дальше столицы, любви к Эстонии, неутолимой жажде пополнять знания, владении словом, знании материала своих статей и заботе о героях своих историй. Она также получила премию "Bonnier" за журналистское расследование в 2001 году. В 2017 году была награждена президентом республики орденом Белой звезды V степени.
Учредителями премии Аннели Аммас являются ее друзья Энно Таммер, Ристо Берендсон, Урмет Коок, Кярт Анвельт, Кай Каламеэс, Туули Кох, Пирет Тали, Ристе Ууэсоо, Яанус Пийрсалу, Пеэтер Тали, Рейн Сикк, Ивар Соопан и Эпп Алаталу.
Предыдущими лауреатами премии AAHA за выдающуюся журналистскую работу были Юлле Харью ("Lõunaleht"), Айме Йыги ("Tartu Postimees") и Урмас Лаури ("Lääne Elu" и "Hiiu Leht").