ФОТОГАЛЕРЕЯ ⟩ "Narva Trans" провел яркую презентацию обновленной команды

С игроками провели небольшое интервью, все желающие могли задать вопросы футболистам и тренерам. Одним из первых рассказал о своих надеждах на сезон новый главный тренер "Narva Trans" Сергей Терехов.

Из-за снежной неблагоприятной погоды и состояния поля на нарвском стадионе "Калев-Фама" футбольная лига приняла решение поменять места проведения матчей первого и второго тура эстонского чемпионата. Ближайший домашний матч "Narva Trans" пройдет только 18 марта, когда они встретятся с "Левадией". До этого, в воскресенье, 5 марта, запланирован выездной матч "Narva Trans" в Пайде, а 8 марта - в Пярну.