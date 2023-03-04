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ФОТОГАЛЕРЕЯ ⟩ "Narva Trans" провел яркую презентацию обновленной команды

Северное побережье
"Narva Trans" провел яркую презентацию обновленной команды
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Открывая игровой сезон 2023 года, футбольный клуб "Narva Trans" пригласил всех желающих познакомиться воочию с обновленным составом сильнейшей команды Ида-Вирумаа.

С игроками провели небольшое интервью, все желающие могли задать вопросы футболистам и тренерам. Одним из первых рассказал о своих надеждах на сезон новый главный тренер "Narva Trans" Сергей Терехов.

Мероприятие прошло в зале нарвского театрального центра "Vaba Lava".

Из-за снежной неблагоприятной погоды и состояния поля на нарвском стадионе "Калев-Фама" футбольная лига приняла решение поменять места проведения матчей первого и второго тура эстонского чемпионата. Ближайший домашний матч "Narva Trans" пройдет только 18 марта, когда они встретятся с "Левадией". До этого, в воскресенье, 5 марта, запланирован выездной матч "Narva Trans" в Пайде, а 8 марта - в Пярну.

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