Признанный ученый встретится с нарвитянами, чтобы поговорить с ними о названиях городских улиц с точки зрения права.
Переименование красноармейских улиц в Нарве: горожан приглашают поговорить
Профессор международного права Тартуского университета Лаури Мялксоо 13 марта, в понедельник, встретится с нарвитянами, чтобы обсудить правовую преемственность стран Балтии и названия улиц с точки зрения международного и государственного права Эстонии. Заявленная тема встречи - "Вторая мировая война, международное право и история Эстонии", о чем сообщили в Нарвской горуправе.
По оценке Министерства финансов, наряду с нарвскими улицами Даумана и Тиймана, переименование которых - уже решенный вопрос, закону противоречат еще несколько названий: улицы Алексея Юханова, Арсентия Бастракова, Игоря Графова, Михаила Горбача и 26 Июля. Представленный городской управой проект решения переименования этих улиц члены Нарвского горсобрания не поддержали, поэтому проект в феврале был отозван.
По словам председателя временной комиссии по историческому наследию при Нарвском горсобрании Алексея Евграфова, позиции эстоноземельцев по отношению к Тийману и Дауману, которые вероятнее всего были замешаны в репрессиях, в контексте истории ему понятны, но идея переименовать улицы Горбача, Бастракова, Юханова и Графова вызывает вопросы, как у временной комиссии по историческому наследию, так и у многих горожан.
- Когда поступил в работу городского собрания проект решения о переименовании улиц Даумана и Тиймана, то к нему были приложены как историческая справка, так и мнения ученых из Тартуского университета. По этому же вопросу, к сожалению, никакой информации предоставлено не было, поэтому я думаю, что все заинтересованные горожане должны получить ответы на вопросы: в чем заключается вина четырех бойцов Красной армии Графова, Бастракова, Юханова и Горбача, сражавшихся с общепризнанным злом - фашизмом, погибших в боях, освобождая Эстонию от нацистских войск? Почему государство требует переименовать улицы, названные их именами? - анонсировал Евграфов предстоящую встречу с Лаури Мялксоо.
Высказалась также мэр Нарвы Катри Райк: "Члены городского собрания неоднократно подчеркивали, что прежде чем принимать решение о переименовании улиц, необходимо получить экспертизу от ученых из Тартуского университета. Я надеюсь, что встреча с академиком Лаури Мялксоо, который также является профессором Тартуского университета, даст ожидаемые ответы. Встреча открыта для всех, поэтому принять участие в обсуждении ждем и горожан, которые заинтересованы в данном вопросе".
Как сообщили в Нарвской горуправе, профессор международного права Тартуского университета Лаури Мялксоо подробно рассмотрит вопросы, возникшие в период советской оккупации, такие как события лета 1940 года, с точки зрения международных договоров и права, советские массовые репрессии в Эстонии в 1940-1941 годах, восстановление независимости Эстонской Республики 1991 года на основе доктрины государственной преемственности, а также отношение Европейского суда по правам человека к периоду советской оккупации.
Встреча начнется в 16.00 в Нарвском колледже Тартуского университета (Ратушная площадь, 2), она планируется на эстонском языке и будет сопровождаться синхронным переводом на русский. Обсуждение будет также транслироваться в прямом эфире на странице города Нарва в Фейсбуке.