Переименование красноармейских улиц в Нарве: горожан приглашают поговорить

Профессор международного права Тартуского университета Лаури Мялксоо 13 марта, в понедельник, встретится с нарвитянами, чтобы обсудить правовую преемственность стран Балтии и названия улиц с точки зрения международного и государственного права Эстонии. Заявленная тема встречи - "Вторая мировая война, международное право и история Эстонии", о чем сообщили в Нарвской горуправе.

По оценке Министерства финансов, наряду с нарвскими улицами Даумана и Тиймана, переименование которых - уже решенный вопрос, закону противоречат еще несколько названий: улицы Алексея Юханова, Арсентия Бастракова, Игоря Графова, Михаила Горбача и 26 Июля. Представленный городской управой проект решения переименования этих улиц члены Нарвского горсобрания не поддержали, поэтому проект в феврале был отозван.

По словам председателя временной комиссии по историческому наследию при Нарвском горсобрании Алексея Евграфова, позиции эстоноземельцев по отношению к Тийману и Дауману, которые вероятнее всего были замешаны в репрессиях, в контексте истории ему понятны, но идея переименовать улицы Горбача, Бастракова, Юханова и Графова вызывает вопросы, как у временной комиссии по историческому наследию, так и у многих горожан.