По уголовному делу, связанному с подозрениями в коррупции, предъявленными прошлой осенью ряду кохтла-ярвеских политиков и чиновников, ведется следствие, однако с тех пор подозреваемые не получали какой-либо новой информации на этот счет.
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Относительно вспыхнувшего полгода назад коррупционного скандала до сих пор хранится молчание
Относительно вспыхнувшего полгода назад коррупционного скандала до сих пор хранится молчание
- С октября меня больше ни разу никуда не вызывали и я ничего об этом не знаю, - сказал один из получивших подозрение, член Кохтла-Ярвеского горсобрания Янек Пахка.