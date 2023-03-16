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Относительно вспыхнувшего полгода назад коррупционного скандала до сих пор хранится молчание

Эрик Калда
, журналист
Относительно вспыхнувшего полгода назад коррупционного скандала до сих пор хранится молчание
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В октябре прошлого года Николай Осипенко по решению Вируского уездного суда избежал ареста. Однако Тартуский окружной суд в начале ноября все же отправил его под стражу, и, как утверждалось, страдающего от проблем со здоровьем предпринимателя доставили в Вирускую тюрьму на машине скорой помощи прямо из принадлежащего ему центра отдыха "Suvi", расположенного на берегу Чудского озера.
В октябре прошлого года Николай Осипенко по решению Вируского уездного суда избежал ареста. Однако Тартуский окружной суд в начале ноября все же отправил его под стражу, и, как утверждалось, страдающего от проблем со здоровьем предпринимателя доставили в Вирускую тюрьму на машине скорой помощи прямо из принадлежащего ему центра отдыха "Suvi", расположенного на берегу Чудского озера. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

По уголовному делу, связанному с подозрениями в коррупции, предъявленными прошлой осенью ряду кохтла-ярвеских политиков и чиновников, ведется следствие, однако с тех пор подозреваемые не получали какой-либо новой информации на этот счет.

- С октября меня больше ни разу никуда не вызывали и я ничего об этом не знаю, - сказал один из получивших подозрение, член Кохтла-Ярвеского горсобрания Янек Пахка.

Подозреваемые все те же

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