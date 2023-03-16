Относительно вспыхнувшего полгода назад коррупционного скандала до сих пор хранится молчание

В октябре прошлого года Николай Осипенко по решению Вируского уездного суда избежал ареста. Однако Тартуский окружной суд в начале ноября все же отправил его под стражу, и, как утверждалось, страдающего от проблем со здоровьем предпринимателя доставили в Вирускую тюрьму на машине скорой помощи прямо из принадлежащего ему центра отдыха "Suvi", расположенного на берегу Чудского озера.

Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik