Выборы главы Нарвского горсобрания назначили на 23 марта

Однако, как рассказал радионовостям ERR заместитель председателя Нарвского городского собрания Денис Ларченко из партии Eesti 200, этот вопрос может быть снят им из повестки перед началом сессии.

- Ситуация не стабильная ввиду того, что у нас сейчас правящее меньшинство, 15 против 16. Однако 16 в данном случае не является каким-то единым организмом. Поэтому оппозиция не едина в своем мнении и, конечно же, многие вопросы могут не пройти, - объяснил Ларченко.

По его словам, сейчас среди депутатов продолжаются переговоры о возможной новой коалиции.

По информации "Северного побережья", новую коалицию в горсобрании могут сформировать члены фракции Narva Tulevik (13), созданной на базе избирательного союза мэра Нарвы Катри Райк, депутаты из фракции Kesk (5), а также члены списка Eesti 200 - Денис Ларченко и Наталия Умарова.

Председатель фракции "На благо Нарвы" Алексей Евграфов назвал последний вариант вполне рабочим сценарием.

"Допускаю, что о таком варианте некоторые представители фракции Kesk могли договориться с руководством Narva Tulevik уже некоторое время назад", - прокомментировал он для rus.err.ee.

При этом он не исключил появление и другой коалиции.

"До тех пор, пока новое коалиционное соглашение не подписано и председатель городского собрания не избран, нельзя исключать и другие варианты состава коалиции", - заметил Алексей Евграфов.