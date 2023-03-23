Государство планирует принудительное отчуждение у Нарвы земли, на которой стоял танк

Вице-канцлер по вопросам имущества Министерства внутренних дел Пирет Лиллевяли сказала "Северному побережью", что принадлежащая городу Нарва недвижимость "Jõesuu tn 175" необходима государству для создания у реки Нарва новой мониторинговой позиции. Для этого государство инициировало производство о приобретении недвижимости на основании Закона о приобретении недвижимости в публичных интересах.

- На сегодня мы сделали городу ценовое предложение, чтобы приобрести землю. С учетом того обстоятельства, что Нарвское горуправление, несмотря на неоднократные обращения и напоминания со стороны Министерства внутренних дел, не обсудило отчуждение недвижимости на заседании горсобрания и, судя по последнему извещению, не поставило этот вопрос на повестку дня заседания Нарвского горсобрания, государству не остается ничего другого, как инициировать процесс принудительного отчуждения, - сообщила Лиллевяли.