Так как нарвская городская власть до сих пор не ответила на предложение Министерства внутренних дел об отчуждении по рыночной цене в пользу государства земельного участка, где стоял убранный в прошлом году от реки Нарва танк, то государство намерено провести принудительное отчуждение этого участка.
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Государство планирует принудительное отчуждение у Нарвы земли, на которой стоял танк
Государство планирует принудительное отчуждение у Нарвы земли, на которой стоял танк
Вице-канцлер по вопросам имущества Министерства внутренних дел Пирет Лиллевяли сказала "Северному побережью", что принадлежащая городу Нарва недвижимость "Jõesuu tn 175" необходима государству для создания у реки Нарва новой мониторинговой позиции. Для этого государство инициировало производство о приобретении недвижимости на основании Закона о приобретении недвижимости в публичных интересах.