Открылась новая перспектива для осушенного бассейна Академии МВД в Нарве

Как подчеркнула Райк, предложение Нарве насчет бассейна Академии МВД увязано с городскими бюджетными деньгами, поэтому потребуется одобрение депутатов городского собрания, а это значит, что сказать что-то определенное мэр пока не может. В самое ближайшее время этот вопрос еще не встанет на повестку дня.

Участие Нарвы задумывалось изначально

Катри Райк сказала, что лично ей кажется хорошей идеей передать бассейн в обслуживание и на пользу Нарве, тем более что участие города в этом деле предполагалось изначально: Академия МВД в прошлом десятилетии планировала строительство бассейна с восемью плавательными дорожками в интересах прежде всего нарвитян и в надежде на финансовое участие Нарвы.

В том десятилетии много говорилось о недостаточности для большой Нарвы только одного бассейна в спортшколе "Энергия". Сама Катри Райк тогда возглавляла то Академию МВД, то само Министерство внутренних дел - и на этих должностях она курировала проект нового бассейна. Однако тогдашние нарвские политики во главе с серым кардиналом Алексеем Вороновым в 2017 году отказались выделить денег на уже запущенный проект, что оказалось неожиданным для всех решением.