Плавательный бассейн в Нарвском учебном центре Академии МВД, который стоит из-за неполадок без воды и пловцов с прошлого лета, скоро будет отремонтирован и сможет ожить вновь. Городские политики Нарвы могут этому помочь своим деятельным участием.
Открылась новая перспектива для осушенного бассейна Академии МВД в Нарве
Гарантийный ремонт бассейна в Нарвском учебном центре Академии МВД находится сейчас на завершающей стадии, о чем сообщили "Северному побережью" в компании "Riigi Kinnisvara", управляющей государственной недвижимостью.
- Строитель запланировал к концу апреля закончить работы, - рассказала тамошний руководитель по коммуникациям Аннели Йыгева.
Бассейн в Нарвском учебном центре Академии МВД распахнул двери для посетителей в феврале 2021 года и более-менее благополучно проработал до начала лета 2022-го. С той поры он закрыт, а из 25-метровой плавательной ванны откачана вода. Как рассказывало "Северное побережье", в бассейне возникли большие технические проблемы и встала потребность в гарантийном ремонте, который вот сейчас подходит к концу.
Заманчивое предложение Нарве
С частным оператором бассейна в Нарвском учебном центре Академии МВД договор расторгнут с июля 2022 года. Нового оператора "Riigi Kinnisvara" теперь ищет, по словам Аннели Йыгева, в сотрудничестве с городом Нарва.
- По состоянию на сегодня переговоры еще идут, и соглашение, о котором можно было бы сообщить, еще не заключено, - сообщила представитель АО "Riigi Kinnisvara".
Мэр Нарвы Катри Райк, в свою очередь, рассказала "Северному побережью", что город Нарва получил предложение, чтобы их муниципальная спортивная школа "Энергия" стала новым оператором бассейна. Названная спортшкола управляет своим собственным плавательным бассейном и вполне могла бы заняться также вторым.
- Важно подчеркнуть, что речь не идет о закрытии городского бассейна, - добавила Райк насчет идеи принять в работу также бассейн академии.
Как подчеркнула Райк, предложение Нарве насчет бассейна Академии МВД увязано с городскими бюджетными деньгами, поэтому потребуется одобрение депутатов городского собрания, а это значит, что сказать что-то определенное мэр пока не может. В самое ближайшее время этот вопрос еще не встанет на повестку дня.
Участие Нарвы задумывалось изначально
Катри Райк сказала, что лично ей кажется хорошей идеей передать бассейн в обслуживание и на пользу Нарве, тем более что участие города в этом деле предполагалось изначально: Академия МВД в прошлом десятилетии планировала строительство бассейна с восемью плавательными дорожками в интересах прежде всего нарвитян и в надежде на финансовое участие Нарвы.
В том десятилетии много говорилось о недостаточности для большой Нарвы только одного бассейна в спортшколе "Энергия". Сама Катри Райк тогда возглавляла то Академию МВД, то само Министерство внутренних дел - и на этих должностях она курировала проект нового бассейна. Однако тогдашние нарвские политики во главе с серым кардиналом Алексеем Вороновым в 2017 году отказались выделить денег на уже запущенный проект, что оказалось неожиданным для всех решением.
Контролировавшие Нарвское горсобрание центристы не дали запрошенные у города пару миллионов евро, пообещав, что город лучше сам построит новый бассейн чуть ли не олимпийского размера, чего, конечно, по сей день не произошло и не предвидится. Возникшую тогда нехватку денег на строительство бассейна Академия МВД покрыла за счет дополнительного финансирования из государственного бюджета.