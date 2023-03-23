Первым лицом Нарвы избрана центристка Татьяна Стольфат

Выборы председателя Нарвского горсобрания прошли на очередном заседании 23 марта. Кандидатами были выдвинуты Татьяна Стольфат от фракции "Kesk" и Ирина Янович от "Narva heaks".

Оба кандидата имеют в прошлом опыт руководства Нарвским горсобранием.

За Стольфат проголосовали 18 депутатов из всего 31-го (28 присутствовали на заседании), за Янович - 10.

Как уже рассказывало "Северное побережье", выборам председателя Нарвского горсобрания предшествовали долгие коалиционные переговоры между фракцией мэра Катри Райк "Narva Tulevik" (13 членов), фракцией "Kesk" (5) и депутатами от избирательного списка "Eesti 200" (2). Коалиционное соглашение пока не подписано, но избрание Стольфат на высший пост говорит, что подготовка к этому достигла завершающей стадии.