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Первым лицом Нарвы избрана центристка Татьяна Стольфат

Илья Смирнов
, журналист
Первым лицом Нарвы избрана центристка Татьяна Стольфат
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Татьяна Стольфат.
Татьяна Стольфат. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik / Arhiiv

Депутаты Нарвского городского собрания избрали председателем Татьяну Стольфат из малочисленной центристской фракции. Это означает, что члены горсобрания фактически договорились о новой правящей коалиции, поддерживающей мэра Катри Райк.

Выборы председателя Нарвского горсобрания прошли на очередном заседании 23 марта. Кандидатами были выдвинуты Татьяна Стольфат от фракции "Kesk" и Ирина Янович от "Narva heaks".

Оба кандидата имеют в прошлом опыт руководства Нарвским горсобранием.

За Стольфат проголосовали 18 депутатов из всего 31-го (28 присутствовали на заседании), за Янович - 10.

Как уже рассказывало "Северное побережье", выборам председателя Нарвского горсобрания предшествовали долгие коалиционные переговоры между фракцией мэра Катри Райк "Narva Tulevik" (13 членов), фракцией "Kesk" (5) и депутатами от избирательного списка "Eesti 200" (2). Коалиционное соглашение пока не подписано, но избрание Стольфат на высший пост говорит, что подготовка к этому достигла завершающей стадии.

Депутат Нарвского горсобрания Татьяна Стольфат возглавляет депутатскую фракцию "Kesk" и Нарвский округ Центристской партии Эстонии. Стольфат руководила Нарвским горсобранием в 2020-2021 годы - тогда при ее участии было выражено недоверие мэру Катри Райк и их партнерство рухнуло незадолго до местных выборов. Сегодняшнее избрание Стольфат председателем вновь сделало ее партнером с мэром Катри Райк.

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