Депутаты Нарвского городского собрания избрали председателем Татьяну Стольфат из малочисленной центристской фракции. Это означает, что члены горсобрания фактически договорились о новой правящей коалиции, поддерживающей мэра Катри Райк.
Первым лицом Нарвы избрана центристка Татьяна Стольфат
Выборы председателя Нарвского горсобрания прошли на очередном заседании 23 марта. Кандидатами были выдвинуты Татьяна Стольфат от фракции "Kesk" и Ирина Янович от "Narva heaks".
Оба кандидата имеют в прошлом опыт руководства Нарвским горсобранием.
За Стольфат проголосовали 18 депутатов из всего 31-го (28 присутствовали на заседании), за Янович - 10.
Как уже рассказывало "Северное побережье", выборам председателя Нарвского горсобрания предшествовали долгие коалиционные переговоры между фракцией мэра Катри Райк "Narva Tulevik" (13 членов), фракцией "Kesk" (5) и депутатами от избирательного списка "Eesti 200" (2). Коалиционное соглашение пока не подписано, но избрание Стольфат на высший пост говорит, что подготовка к этому достигла завершающей стадии.
Депутат Нарвского горсобрания Татьяна Стольфат возглавляет депутатскую фракцию "Kesk" и Нарвский округ Центристской партии Эстонии. Стольфат руководила Нарвским горсобранием в 2020-2021 годы - тогда при ее участии было выражено недоверие мэру Катри Райк и их партнерство рухнуло незадолго до местных выборов. Сегодняшнее избрание Стольфат председателем вновь сделало ее партнером с мэром Катри Райк.