Центристка Татьяна Стольфат выдвинута в председатели Нарвского горсобрания

Член Нарвского горсобрания Татьяна Стольфат возглавляет депутатскую фракцию "Kesk" и Нарвский округ Центристской партии Эстонии. В 2020-2021 годах Стольфат уже руководила Нарвским горсобранием, но тогда при ней мэру Катри Райк было выражено недоверие и их партнерство со скандалом и взаимными обвинениями рухнуло незадолго до местных выборов.

С учетом прошлого опыта Стольфат фракция "Kesk" решила снова выдвинуть ее кандидатом в председатели горсобрания. Выборы намечены на 23 марта.

Выборам предшествуют ныне идущие коалиционные переговоры между фракцией мэра Катри Райк "Narva Tulevik" (13 членов), фракцией "Kesk" (5) и депутатами от избирательного списка "Eesti 200" (2). В случае успеха на переговорах центристы со Стольфат во главе выйдут из незавидной категории оппозиции и станут участником правящего в приграничном городе союза.

- Сейчас переговоры идут во имя того, чтобы сотрудничество было долгосрочным, коалиция не распадалась, - прокомментировала Стольфат.

Стольфат - хороший вариант

Председатель "Narva Tulevik" член Партии реформ Вадим Орлов хорошо воспринял новость о выдвижении центристки Татьяны Стольфат в председатели Нарвского горсобрания, но одновременно заметил, что готовность поддержать ее кандидатуру их фракция обсудит 21 марта.

Лично Орлов полагает, что Стольфат была бы хорошим председателем.