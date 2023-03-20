Фракция "Kesk" в Нарвском горсобрании выдвинула на пост председателя Нарвского городского собрания Татьяну Стольфат. Их партнеры по будущей правящей коалиции с большой вероятностью согласятся.
Центристка Татьяна Стольфат выдвинута в председатели Нарвского горсобрания
Член Нарвского горсобрания Татьяна Стольфат возглавляет депутатскую фракцию "Kesk" и Нарвский округ Центристской партии Эстонии. В 2020-2021 годах Стольфат уже руководила Нарвским горсобранием, но тогда при ней мэру Катри Райк было выражено недоверие и их партнерство со скандалом и взаимными обвинениями рухнуло незадолго до местных выборов.
С учетом прошлого опыта Стольфат фракция "Kesk" решила снова выдвинуть ее кандидатом в председатели горсобрания. Выборы намечены на 23 марта.
Выборам предшествуют ныне идущие коалиционные переговоры между фракцией мэра Катри Райк "Narva Tulevik" (13 членов), фракцией "Kesk" (5) и депутатами от избирательного списка "Eesti 200" (2). В случае успеха на переговорах центристы со Стольфат во главе выйдут из незавидной категории оппозиции и станут участником правящего в приграничном городе союза.
- Сейчас переговоры идут во имя того, чтобы сотрудничество было долгосрочным, коалиция не распадалась, - прокомментировала Стольфат.
Стольфат - хороший вариант
Председатель "Narva Tulevik" член Партии реформ Вадим Орлов хорошо воспринял новость о выдвижении центристки Татьяны Стольфат в председатели Нарвского горсобрания, но одновременно заметил, что готовность поддержать ее кандидатуру их фракция обсудит 21 марта.
Лично Орлов полагает, что Стольфат была бы хорошим председателем.
- Очень важно, чтобы была стабильная власть ближайшие два с половиной года, - рассуждает Орлов. - Если наши партнеры желают взять на себя ответственность за руководство городским собранием, то разумно будет согласиться. Татьяна - очень уравновешенный, спокойный человек, способный к взвешенным и последовательным решениям. Это как раз то, что сейчас очень важно для городского собрания, чтобы принести рабочий мир и наконец закончить выборы, а то есть ощущение, к сожалению, что выборы 2021 года у нас продолжаются.
Предыдущая коалиция "Narva Tulevik" и двух кандидатов от "Eesti 200" в Нарвском горсобрании развалилась в августе 2022 года во многом в связи событиями вокруг демонтажа советских памятников. Приблизительно тогда же от "Narva Tulevik" откололись несколько депутатов. В результате раскола некогда большая фракция потеряла вес, а мэр Катри Райк утратила уверенную депутатскую поддержку. Председатель Нарвского горсобрания Владимир Жаворонков тоже покинул "Narva Tulevik" - и 23 февраля лишился председательского кресла.
Серьезных разногласий нет
Центристы пришли на коалиционные переговоры с "Narva Tulevik" и "Eesti 200" со списком своих обещаний, данных избирателям на выборах осенью 2021 года. В их программе были такие пункты, как сдерживание необоснованного роста тарифов на коммунальные услуги, составление программы по привлечению денег из фонда справедливого перехода для создания рабочих мест и улучшения инфраструктуры, защита интересов Нарвы по сохранению рабочих мест в сфере энергетики.
В 2021 году центристы также обещали избирателям в Нарве за предстоящие четыре года создать условия для обеспечения всех школьников бесплатным питанием, повышения зарплат работников муниципального образования на 30 процентов, улучшения системы льгот и городских пособий для горожан и так далее. Еще обещано построить крытый футбольный и легкоатлетический манежи, реконструировать стадион "Кренгольм", построить спа-центр с элементами реабилитации, новое здание больницы, городскую баню, рынок, дворец бракосочетания, детсад и много чего еще.
С центристами не возникает сильных разногласий в ходе коалиционных переговоров у фракции "Narva Tulevik", что с удовлетворением отметил ее председатель Вадим Орлов.
- Все прекрасно понимают, что нужно оперативно решать вопросы, связанные с городским хозяйством. Все также понимают, что нужно доводить до конца реформу образовательных учреждений, - сказал Орлов о подготовке коалиционного соглашения.
Одним из пунктов предвыборной платформы центристов в 2021 году было сохранение в Нарве муниципальной гимназии с частичным обучением на государственном языке по схеме 60/40. Сегодня же речь идет уже о том, чтобы способствовать переводу образования полностью на эстонский язык.
- На уровне государства решение принято, и все, что остается местному самоуправлению, - как можно более детально продумать этот переход и как можно более безболезненно реализовать его. Задача на самом деле очень, очень сложная не только для Нарвы. Что могут тут центристы - это как можно больше способствовать выполнению этого решения, - прокомментировала член фракции "Kesk" Виктория Лутус, в прошлом много лет руководившая в Нарве сферой муниципального образования.