Мэр Нарвы Катри Райк ждет, но не просит повышения себе зарплаты

- Я не опускаюсь до того, что буду просить о повышении себе зарплаты, но поскольку сейчас зарплата мэра Тарту порядка 7000 евро, то, разумеется, я спрашиваю себя: почему я за свою зарплату выдерживаю такую нагрузку? - высказалась Райк, напомнив, однако, что данный вопрос находится в полномочиях депутатов горсобрания. - Я себе зарплату просить не буду, - гордо заключила мэр Нарвы.

К сведению: зарплата мэра Тарту, на которую поглядывает Райк, привязана к единой ставке заработной платы высших должностных лиц Эстонии, и эта ставка индексируется ежегодно. Тартускому градоначальнику полагается 0,85 этой ставки, так что с апреля 2023 года господину Урмасу Клаасу будут платить в качестве основной зарплаты по 7070 евро брутто в месяц, а сейчас - 6208.

К окладу мэра Нарвы традиционно привязаны размеры возмещений за труды председателю Нарвского городского собрания и его заместителям. Для новоизбранного председателя Татьяны Стольфат вопрос о размере возмещения еще предстоит решить в апреле.