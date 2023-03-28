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Для кафе Нарвской ратуши ищут арендатора за 150 евро в месяц

Северное побережье
Для кафе Нарвской ратуши ищут арендатора за 150 евро в месяц
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Интерьер Нарвской ратуши.
Интерьер Нарвской ратуши. Фото: Narva linnavalitsus

Нарвская городская управа объявила открытый письменный аукцион по поиску арендатора для недавно отремонтированных помещений кафе Нарвской ратуши.

По сообщению горуправы, на первом этаже здания расположены помещения кафе общей площадью 118,40 кв. м, для них ведется поиск арендатора на основе 10-летнего договора. Стартовая цена аренды составляет 150 евро в месяц.

"Северное побережье" ранее писало, что работы по реновации ратуши должны быть завершены к началу апреля. После того как в здании будет установлена вся необходимая мебель, его откроют для посетителей. Открытие запланировано на конец мая.

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