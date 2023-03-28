Для кафе Нарвской ратуши ищут арендатора за 150 евро в месяц

По сообщению горуправы, на первом этаже здания расположены помещения кафе общей площадью 118,40 кв. м, для них ведется поиск арендатора на основе 10-летнего договора. Стартовая цена аренды составляет 150 евро в месяц.

"Северное побережье" ранее писало, что работы по реновации ратуши должны быть завершены к началу апреля. После того как в здании будет установлена вся необходимая мебель, его откроют для посетителей. Открытие запланировано на конец мая.