Нарвская городская управа объявила открытый письменный аукцион по поиску арендатора для недавно отремонтированных помещений кафе Нарвской ратуши.
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Для кафе Нарвской ратуши ищут арендатора за 150 евро в месяц
Для кафе Нарвской ратуши ищут арендатора за 150 евро в месяц
По сообщению горуправы, на первом этаже здания расположены помещения кафе общей площадью 118,40 кв. м, для них ведется поиск арендатора на основе 10-летнего договора. Стартовая цена аренды составляет 150 евро в месяц.
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