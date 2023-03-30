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Конкурс на должность директора кохтла-ярвеского спортивного центра "Wiru" провалился

Ирина Кивисельг
, журналист
Конкурс на должность директора кохтла-ярвеского спортивного центра "Wiru" провалился
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Бывший вице-мэр Кристийне Агу предложила в порядке конкурса свою кандидатуру на должность директора спортцентра, но получила отрицательный ответ, несмотря на ее многолетний опыт и знание спортивной жизни города.
Бывший вице-мэр Кристийне Агу предложила в порядке конкурса свою кандидатуру на должность директора спортцентра, но получила отрицательный ответ, несмотря на ее многолетний опыт и знание спортивной жизни города. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Более трех месяцев длился конкурс на должность директора кохтла-ярвеского спортцентра "Wiru", но достойного кандидата так и не нашлось.

Конкурс на должность директора спортцентра был объявлен в ноябре прошлого года и должен был завершиться в декабре, но так как у нового председателя горсобрания - на тот момент им был Хендрик Агур - возникли вопросы к составу конкурсной комиссии, подведение итогов отложили, вернувшись к конкурсу весной, когда утвердили состав нового горуправления.

Специалист Кохтла-Ярвеского горуправления по связям с общественностью Надежда Пахка сообщила, что на конкурс поступило 13 заявок, свои кандидатуры предложили не только идавирусцы, но и жители других регионов. По предварительной оценке комиссии, соответствующими требованиям были четыре резюме, этих претендентов пригласили на собеседование на прошлой неделе. Один отказался, поэтому выбирали среди троих. Собеседования завершились в прошлую пятницу.

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