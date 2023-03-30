Более трех месяцев длился конкурс на должность директора кохтла-ярвеского спортцентра "Wiru", но достойного кандидата так и не нашлось.
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Конкурс на должность директора кохтла-ярвеского спортивного центра "Wiru" провалился
Конкурс на должность директора кохтла-ярвеского спортивного центра "Wiru" провалился
Конкурс на должность директора спортцентра был объявлен в ноябре прошлого года и должен был завершиться в декабре, но так как у нового председателя горсобрания - на тот момент им был Хендрик Агур - возникли вопросы к составу конкурсной комиссии, подведение итогов отложили, вернувшись к конкурсу весной, когда утвердили состав нового горуправления.