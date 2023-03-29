Полиция закрыла расследование по факту взрыва в жилом доме в Кивиыли, в результате которого пострадали два человека, так как подозреваемый организатор взрыва скончался, о чем сообщает Postimees со ссылкой на BNS.
Расследование взрыва в Кивиыли прекращено из-за смерти подозреваемого
Расследование взрыва в Кивиыли прекращено из-за смерти подозреваемого
"В декабре производство по делу было прекращено в связи со смертью возможного исполнителя деяния", - сказала BNS советник по связям с общественностью прокуратуры Кристийна Кивари. По ее словам, причина смерти мужчины не связана со взрывом, а предъявить подозрения по уголовному делу не успели.
Мужчина работал, как пишет Postimees, взрывником в карьере.
Утром 14 июля 2022 года пожилые мужчина и женщина получили ранения в результате взрыва в квартире многоквартирного дома на улице Соо в Кивиыли. Мужчину в тяжелом состоянии и женщину с легкими травмами доставили в больницу.
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