Расследование взрыва в Кивиыли прекращено из-за смерти подозреваемого

"В декабре производство по делу было прекращено в связи со смертью возможного исполнителя деяния", - сказала BNS советник по связям с общественностью прокуратуры Кристийна Кивари. По ее словам, причина смерти мужчины не связана со взрывом, а предъявить подозрения по уголовному делу не успели.