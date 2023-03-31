Решено переименовать Йыхвискую русскую основную школу

Йыхвиская русская основная школа сама хотела изменить свое название по причине как войны в Украине, развязанной Россией, так и смены направления школы, где к основному образованию добавляется образование по интересам.

- Мы хотели изменить название еще в прошлом году, потому что после начала войны в Украине слово "русская" мешает нам в работе с международными партнерами, - рассказывала "Северному побережью" директор школы Ирина Шульгина.

По ее словам, 70 процентов классов в их школе - это классы с языковым погружением. "Поэтому у нас в сущности больше нет классов, которые учатся на русском языке", - отметила она.