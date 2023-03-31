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Решено переименовать Йыхвискую русскую основную школу

Северное побережье
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Пять лет назад в Йыхвиской русской основной школе проводилась основательная реновация. Поскольку в то время государство финансировало лишь часть работ по реновации здания, на оставшейся площади было решено создать школу по интересам.
Пять лет назад в Йыхвиской русской основной школе проводилась основательная реновация. Поскольку в то время государство финансировало лишь часть работ по реновации здания, на оставшейся площади было решено создать школу по интересам. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik / Arhiiv

Йыхвиское волостное собрание 30 марта решило переименовать Йыхвискую русскую основную в Йыхвискую кесклиннаскую школу.

Йыхвиская русская основная школа сама хотела изменить свое название по причине как войны в Украине, развязанной Россией, так и смены направления школы, где к основному образованию добавляется образование по интересам.

- Мы хотели изменить название еще в прошлом году, потому что после начала войны в Украине слово "русская" мешает нам в работе с международными партнерами, - рассказывала "Северному побережью" директор школы Ирина Шульгина.

По ее словам, 70 процентов классов в их школе - это классы с языковым погружением. "Поэтому у нас в сущности больше нет классов, которые учатся на русском языке", - отметила она.

За проект распоряжения о переименовании проголосовали 15 членов Йыхвиского волостного собрания, один был против, трое воздержались, еще один не стал голосовать, как сообщил новостной портал Rus.err.ee.

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