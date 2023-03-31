Решено переименовать Йыхвискую русскую основную школу

Йыхвиское волостное собрание 30 марта решило переименовать Йыхвискую русскую основную в Йыхвискую кесклиннаскую школу.
Йыхвиская русская основная школа сама хотела изменить свое название по причине как войны в Украине, развязанной Россией, так и смены направления школы, где к основному образованию добавляется образование по интересам.
- Мы хотели изменить название еще в прошлом году, потому что после начала войны в Украине слово "русская" мешает нам в работе с международными партнерами, - рассказывала "Северному побережью" директор школы Ирина Шульгина.
По ее словам, 70 процентов классов в их школе - это классы с языковым погружением. "Поэтому у нас в сущности больше нет классов, которые учатся на русском языке", - отметила она.
За проект распоряжения о переименовании проголосовали 15 членов Йыхвиского волостного собрания, один был против, трое воздержались, еще один не стал голосовать, как сообщил новостной портал Rus.err.ee.