Умер Ахто Пааво

Уроженец Люганузеской волости Пааво завоевал 20 медалей на чемпионатах Эстонии. Установленный им в 1979 году личный рекорд в толкании ядра на 18,87 метра был бы достоин медали чемпионата Эстонии и сейчас. Кроме легкой атлетики он завоевывал медали и в силовом троеборье.

После ухода из активного спорта Пааво более десяти лет руководил спортивной жизнью города Кохтла-Ярве. Под его руководством в Кохтла-Ярвеском ледовом холле в 1999 году прошел также чемпионат Европы по сумо.

Последние 14 лет Пааво посвятил увековечению памяти своего земляка Хейно Липпа, в результате чего прошлым летом в парке мызы Майдла была открыта бронзовая скульптура Липпа, а осенью из-под пера Тийта Ляэне вышла книга "Mees nagu monument". Книга рассказывает о жизни Липпа, а также об истории установки памятника в его честь.

"Капитал культуры" в прошлом году удостоил Ахто Пааво ежегодной премии, отметив, что, увековечивая память Хейно Липпа, Пааво привлек к Ида-Вирумаа много позитивного внимания и посодействовал популяризации спорта в уезде.

По словам спортивного историка Тийта Ляэне, Пааво был редким спортсменом. "Вернувшись из Сибири, куда он был депортирован маленьким ребенком, он сумел при почти полном отсутствии соответствующих условий достичь высшего уровня в легкой атлетике Эстонии. Во многом он был самоучкой, тренировался по книгам и журналам", - сказал Ляэне.

Если бы не огромная увлеченность Пааво, то не было бы, по словам Ляэне, и памятника Липпу. "Хорошо, что он успел лично увидеть как установку этой скульптуры, так и выход книги", - сказал Ляэне.