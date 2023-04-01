СОВЕТЫ ⟩ Как собирать биоотходы так, чтобы они не создавали запаха и не занимали место

Следует принять во внимание, какие требования данное конкретное самоуправление установило относительно компостирования. В то время как садовые отходы можно компостировать открытым способом, для пищевых отходов требуется закрытый компостер. При компостировании открытым способом биоотходы привлекают грызунов, птиц и бродячих домашних животных, а в сельской местности также диких животных, которые не должны приближаться к жилым домам.

Распространено мнение, что для компостирования необходимо использовать только дорогой компостер определенного типа, но на самом деле подходящий для компостирования ящик можно смастерить своими руками. Кроме того, в продаже имеются компостеры разной ценовой категории, так что, безусловно, есть из чего выбрать. Однако важно помнить опять же о требованиях к компостированию, установленных местным самоуправлением. Они вводятся не просто так, а с целью соблюдения гигиены и сохранения здоровья людей.

Как сортировать без дискомфорта?

Самый распространенный миф о раздельном сборе биоотходов - сопутствующий этому запах и потребность в дополнительном месте на кухне. На самом деле при раздельном сборе биоотходы не пахнут сильнее, чем среди смешанного бытового мусора. Биоотходы следует собирать в открытую емкость, чтобы обеспечить доступ воздуха, тогда и запаха не будет. Раздельный сбор и более частый вынос мусора способствуют большей гигиене. Также не нужно использовать специальную корзину для сбора биоотходов, подойдет любой небольшой ящик. Разумнее всего разделить имеющийся мусорный ящик на сектора, ведь количество образующихся отходов не изменится, если разделять их по видам.