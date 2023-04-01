СОВЕТЫ ⟩ Как собирать биоотходы так, чтобы они не создавали запаха и не занимали место

Бытовые биоотходы можно использовать для производства компоста, а также биогаза, используемого в качестве топлива для автобусов и автомобилей, напоминает Министерство окружающей среды. Хотя поначалу сортировка в домашних условиях может показаться сложной, новая привычка будет полезна как для природы, так и кошелька.
Уже к концу 2023 года самоуправления должны создать систему, при которой жители собирают биоотходы в контейнеры или компостируют их на месте.
Отделение биоотходов от остального мусора важно, поскольку это позволяет их перерабатывать. Собранные отдельно биоотходы в Эстонии в основном перерабатываются в компост, что позволяет веществам, взятым из природы, вернуться в почву. В ближайшие годы также ожидается увеличение объемов производства биогаза, который используется в качестве автомобильного топлива, для обогрева домов и выработки электроэнергии.
Биоотходы, выброшенные в бытовой мусор, уже невозможно отсортировать, и таким образом мы теряем ценный ресурс. Во избежание этого биоотходы необходимо собирать отдельно уже в месте их возникновения.
- К биоотходам относятся, например, испорченная еда, кожура фруктов и овощей, мясные и рыбные отходы, яичная и ореховая скорлупа, а также мягкие бумажные полотенца или бумажные салфетки, а также кофейная гуща, бумажные фильтры, срезанные цветы, комнатные растения без горшков.
Что нужно знать о новых требованиях?
Во многих самоуправлениях вывоз биоотходов организован уже много лет, а также разрешено компостирование. Однако исследование, проведенное в 2020 году, показало, что треть контейнеров для бытового мусора по-прежнему состоит из биоотходов. Поправка к закону обязывает все самоуправления создать для жителей возможность сдавать биоотходы в контейнерах - в том числе в частных и небольших многоквартирных домах.
Каждое самоуправление само решает, как обеспечить жителям возможность отдельного сбора биоотходов. В городах и поселках разумно собирать биоотходы в контейнеры, которые фирма по вывозу мусора опустошает по графику. В частных домах или в сельской местности биоотходы при желании можно компостировать в саду.
Следует принять во внимание, какие требования данное конкретное самоуправление установило относительно компостирования. В то время как садовые отходы можно компостировать открытым способом, для пищевых отходов требуется закрытый компостер. При компостировании открытым способом биоотходы привлекают грызунов, птиц и бродячих домашних животных, а в сельской местности также диких животных, которые не должны приближаться к жилым домам.
Распространено мнение, что для компостирования необходимо использовать только дорогой компостер определенного типа, но на самом деле подходящий для компостирования ящик можно смастерить своими руками. Кроме того, в продаже имеются компостеры разной ценовой категории, так что, безусловно, есть из чего выбрать. Однако важно помнить опять же о требованиях к компостированию, установленных местным самоуправлением. Они вводятся не просто так, а с целью соблюдения гигиены и сохранения здоровья людей.
Как сортировать без дискомфорта?
Самый распространенный миф о раздельном сборе биоотходов - сопутствующий этому запах и потребность в дополнительном месте на кухне. На самом деле при раздельном сборе биоотходы не пахнут сильнее, чем среди смешанного бытового мусора. Биоотходы следует собирать в открытую емкость, чтобы обеспечить доступ воздуха, тогда и запаха не будет. Раздельный сбор и более частый вынос мусора способствуют большей гигиене. Также не нужно использовать специальную корзину для сбора биоотходов, подойдет любой небольшой ящик. Разумнее всего разделить имеющийся мусорный ящик на сектора, ведь количество образующихся отходов не изменится, если разделять их по видам.
Советы по домашнему компостированию от профессора Университета естественных наук Майта Крийпсалу (субтитры на русском языке):