В Нарве почти достроена обновленная Ратушная площадь в Старом городе, и теперь с этой недели начат архитектурный конкурс для будущего преображения Петровской площади в административном центре. Оба эти пространства призваны стать двумя центрами притяжения по примеру Таллинна, где популярны и живут каждая своей жизнью Ратушная площадь и площадь Свободы.
"Жить в каком-то советском городе люди особо не хотят". Архитекторы закатывают рукава, чтобы преобразить Петровскую площадь Нарвы
Реконструкция Нарвской ратуши и прилегающей Ратушной площади сейчас в заключительной фазе - к лету они должны начать полноценную новую жизнь, знаменуя возрождение Старой Нарвы. Одновременно с этим Нарвская городская управа в сотрудничестве с Эстонским союзом архитекторов объявила архитектурный конкурс для поиска лучшего пространственного решения Петровской площади и ее ближайших окрестностей.
Петровская площадь является административным центром приграничного города и большую часть года представляет собой автопарковку. Лишь перед Рождеством здесь ставят праздничную ель и потом зовут горожан на новогоднее гулянье.
Размер отпущенного под полет фантазии архитекторов пространства составляет шесть гектаров, но из них только треть приходится на собственно площадь.
Конкурс проводится в рамках программы "Хорошее общественное пространство", которая финансируется Министерством культуры, Министерством финансов и местными самоуправлениями.
Ставший одним из членов жюри Пеэтер Тамбу, главный архитектор Нарвы, уверен, что Петровская площадь и ее окрестности будут интересны архитекторам, равно как интересны центры всех городов, из которых каждый уникален по-своему. "Но в этот раз объем достаточно большой", - отметил он, напомнив, что в конкурсном задании говорится не столько о площади, сколько о прилегающих улочках, кварталах, скверах.
Тамбу рассуждает так, что в Нарве вполне могут быть сразу пара городских центров, в чем он видит прямую аналогию с Таллинном, где без противоречий уживаются старинная Ратушная площадь и более современная площадь Свободы. Последняя когда-то была тоже, подобно Петровской площади Нарвы, большой автопарковкой, но с помощью грамотных проектировочных решений ее сделали местом для встреч, отдыха и больших народных собраний. "По большому счету, мы ожидаем что-то похожее, - пояснил Тамбу. - Конечно, мы не собираемся уходить под землю (как в случае со столичной площадью Свободы. - И.С.), потому что для нас это было бы слишком дорого и безумно, но есть цель - получить площадь для людей в первую очередь, а не для машин".
- Вопрос о выживании города сегодня в том, с какой скоростью город может поднимать качество городской среды. Жить в каком-то советском городе люди особо не хотят: старые уже привыкли и терпят, а молодые, которые видят, в каких городах живут другие, не желают тут оставаться. Это показывают все наши опросы, - рассказал главный архитектор Нарвы.
От участников конкурса ожидают, что в своей работе они учтут значение Петровской площади как ворот Эстонии и Европейского союза, так как с востока к площади примыкает Нарвский погранпункт. Также можно обыграть новый городской слоган: "Европа начинается здесь".
Тамбу подчеркнул, что конкурс проводится в рамках широко известной в Эстонии программы "Хорошее общественное пространство", которая не славится тем, что лучшие идеи архитекторов остаются на бумаге. По этой же программе в Нарве проводятся работы на Ратушной и Стокгольмской площадях. "Ратушная площадь готова, Стокгольмская - строится, - отметил Тамбу, полагая, что и Петровская площадь Нарвы когда-то скоро тоже получит современный облик: - Финансирование идет по той же схеме из тех же самых фондов".