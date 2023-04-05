"Жить в каком-то советском городе люди особо не хотят". Архитекторы закатывают рукава, чтобы преобразить Петровскую площадь Нарвы

Реконструкция Нарвской ратуши и прилегающей Ратушной площади сейчас в заключительной фазе - к лету они должны начать полноценную новую жизнь, знаменуя возрождение Старой Нарвы. Одновременно с этим Нарвская городская управа в сотрудничестве с Эстонским союзом архитекторов объявила архитектурный конкурс для поиска лучшего пространственного решения Петровской площади и ее ближайших окрестностей.

Петровская площадь является административным центром приграничного города и большую часть года представляет собой автопарковку. Лишь перед Рождеством здесь ставят праздничную ель и потом зовут горожан на новогоднее гулянье.

Размер отпущенного под полет фантазии архитекторов пространства составляет шесть гектаров, но из них только треть приходится на собственно площадь.

Конкурс проводится в рамках программы "Хорошее общественное пространство", которая финансируется Министерством культуры, Министерством финансов и местными самоуправлениями.

Ставший одним из членов жюри Пеэтер Тамбу, главный архитектор Нарвы, уверен, что Петровская площадь и ее окрестности будут интересны архитекторам, равно как интересны центры всех городов, из которых каждый уникален по-своему. "Но в этот раз объем достаточно большой", - отметил он, напомнив, что в конкурсном задании говорится не столько о площади, сколько о прилегающих улочках, кварталах, скверах.