"Мы, работники, выглядим как дураки": развивается история с коллективным письмом из Нарвы министру Лукасу

Неделей ранее "Северное побережье" писало, как из Нарвской Ваналиннаской государственной школы в Министерство образования и науки отправилось коллективное письмо: сорок четыре работника высказали министру тревогу насчет того, что будет понижен статус нынешнего директора школы и она потеряет полный контроль над школьным бюджетом. Подписавшиеся дали понять, что они якобы не были достаточно осведомлены о предстоящей реформе их школы - и теперь полны сомнений.

Подписавшиеся попросили Лукаса, чтобы Нарвской Ваналиннаской государственной школе на десять лет гарантировали, что она продолжит работать самостоятельно, а также попросили оставить Татьяну Салу (бывш. Степанову) в должности директора.

После выхода в свет статьи об этом один из учителей Нарвской Ваналиннаской государственной школы, имя которого редакции известно, рассказал, что с коллективным письмом министру получилось нехорошо и нечестно. Собеседник утверждает, что на работников давили, чтобы люди поставили подписи. Учителям было легче подписаться, чем возражать и высказывать свое мнение.

- История с этим письмом выглядит словно это инициатива учителей, но это не так, - рассказал собеседник, утверждая, что это руководство не поддерживает включение Нарвской Ваналиннаской государственной школы в единый образовательный городок, тогда как учителя в большинстве за это. - А теперь мы, работники, выглядим как дураки, - огорчен собеседник, представляющий некоторую часть коллектива.