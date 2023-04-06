Продолжает тлеть горячая история про то, как две трети работников Нарвской Ваналиннаской государственной школы направили коллективное письмо министру Тынису Лукасу с просьбой пересмотреть присоединение их школы к образовательному комплексу, образуемому с сентября вокруг Нарвской эстонской госгимназии. Министр прислал в Нарву ответ, а школьный директор обдумывает, продолжать ли ей руководить школой в новых условиях.
"Мы, работники, выглядим как дураки": развивается история с коллективным письмом из Нарвы министру Лукасу
Неделей ранее "Северное побережье" писало, как из Нарвской Ваналиннаской государственной школы в Министерство образования и науки отправилось коллективное письмо: сорок четыре работника высказали министру тревогу насчет того, что будет понижен статус нынешнего директора школы и она потеряет полный контроль над школьным бюджетом. Подписавшиеся дали понять, что они якобы не были достаточно осведомлены о предстоящей реформе их школы - и теперь полны сомнений.
Подписавшиеся попросили Лукаса, чтобы Нарвской Ваналиннаской государственной школе на десять лет гарантировали, что она продолжит работать самостоятельно, а также попросили оставить Татьяну Салу (бывш. Степанову) в должности директора.
После выхода в свет статьи об этом один из учителей Нарвской Ваналиннаской государственной школы, имя которого редакции известно, рассказал, что с коллективным письмом министру получилось нехорошо и нечестно. Собеседник утверждает, что на работников давили, чтобы люди поставили подписи. Учителям было легче подписаться, чем возражать и высказывать свое мнение.
- История с этим письмом выглядит словно это инициатива учителей, но это не так, - рассказал собеседник, утверждая, что это руководство не поддерживает включение Нарвской Ваналиннаской государственной школы в единый образовательный городок, тогда как учителя в большинстве за это. - А теперь мы, работники, выглядим как дураки, - огорчен собеседник, представляющий некоторую часть коллектива.
В действительности, как утверждает собеседник, о предстоящей реформе или так называемом слиянии трех нарвских эстонских школ и гимназий все коллеги давно знали - и этого ждут. Подавляющее большинство учителей Нарвской Ваналиннаской государственной школы якобы хотят сотрудничества и с Нарвской эстонской государственной гимназией, и с Нарвской эстонской основной школой. Единая координация позволит трем учреждениям управляться с работой более гибко, эффективно, современно.
Директор ждет проект новой должностной инструкции
Директор Нарвской Ваналиннаской государственной школы Татьяна Салу в ответ на заочное утверждение о якобы давлении на коллег, чтобы те подписали письмо в министерство, сказала "Северному побережью", что ей удивительно слышать такое. По словам Салу, идея об обращении к министру родилась после заседания попечительского совета и встречи ученического представительства - об этих мероприятиях директор рассказала всему трудовому коллективу, сообщив людям также, что раздумывает над тем, продолжать ли ей руководить школой в новых предлагаемых условиях.
- Если раньше сильной стороной нашей школы я считала бюджет и то, как мы разумно его тратим, то теперь, если бюджет не будет принадлежать школе, насколько я нужна ей буду, - так рассуждает Салу, 23 года руководящая Нарвской Ваналиннаской государственной школой, специализирующейся на методике языкового погружения.
По рассказу Салу, у Нарвской Ваналиннаской госшколы с ее 580 учащимися сейчас самый большой бюджет среди всех госшкол в Ида-Вирумаа. Поэтому, как объяснила директор, вопрос управления таким бюджетом отнюдь не второстепенный, и он ее беспокоит в свете того, что новый руководитель комплекса из трех нарвских госшкол может иметь свое видение, как распределять между ними деньги.
Салу не в полной мере понятно предложенное министерством разделение должностей директора и руководителя. "В Законе об основной школе и гимназии четко сказано, что школой руководит директор, так что я вижу несостыковку с законом конкретно в этом вопросе", - отметила она.
Салу сказала, что она ждет, когда ее ознакомят с новой должностной инструкцией школьного руководителя. Дескать, тогда она решит, продолжать ли в предлагаемом новом качестве управлять Нарвской Ваналиннаской государственной школой.
Министр Лукас постарался успокоить школу
Министр образования и науки Тынис Лукас в последний день марта прислал коллективу Нарвской Ваналиннаской государственной школы в ответ на их встревоженное письмо разъяснение, кто будет руководить школой и кому она будет подчинена.
Лукас написал, что речь все-таки не идет об объединении с сентября 2023 года Нарвской Ваналиннаской государственной школы с Нарвской эстонской основной школой или Нарвской эстонской государственной гимназией. В действительности, по словам министра, все три они останутся отдельными учреждениями, подчиненными Минобрнауки, однако у них будет, действительно, единый директор - выбранная по конкурсу Ирене Кяосаар. Нынешние же директора школ станут своего рода администраторами, руководителями.
Такая схема управления и подчинения, как неоднократно отметил Лукас, давно обсуждалась и доносилась до затрагиваемых школ. Об этом подробно говорили, например, на общем семинаре 24 ноября 2021 года, целью которого и было донести до всех, что будет с нарвской школьной сетью с 2023 года.
"Как держатели школ мы на семинаре также сделали предложение, чтобы нынешние директора Нарвской Ваналиннаской государственной школы и Нарвской эстонской гимназии с 1 сентября 2023 года продолжили работу в качестве руководителей основных школ. На семинаре представители групп интересов от школ возражений не высказали", - напомнил министр в письме.
Он особо отметил, что и директору Нарвской Ваналиннаской государственной школы Татьяне Салу было разъяснено на нескольких встречах, а также письменно согласовано с ней, что Салу с сентября 2023 года продолжит работать школьным руководителем. Она должна поддерживать реорганизацию своей средней школы в основную и нести ответственность за распространение информации о реорганизации в своем школьном сообществе.
"Таким образом, Татьяна Салу продолжит повседневно управлять жизнью Нарвской Ваналиннаской государственной школы, чтобы сохранить опыт школы по внедрению методики языкового погружения и не допустить ухода коллектива. Для роли школьного руководителя целью является управление повседневной деятельностью школы, а более точные договоренности в этом отношении заключаются согласно должностной инструкции и путем совместных обсуждений с Татьяной Салу", - министр постарался успокоить коллектив и администрацию Нарвской Ваналиннаской государственной школы.
Что касается бюджета Нарвской Ваналиннаской государственной школы, то бюджет сохранится, по словам министра, поскольку, повторил он, школа останется самостоятельной основной школой, подчиненной министерству. "Это означает, что у школы есть свой фиксированный бюджет, управление и пользование которым согласовывается между будущим директором школы Ирене Кяосаар и будущим руководителем школы Татьяной Салу".