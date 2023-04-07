Директор Солдинаской гимназии покинул свой пост из-за неуверенности в будущем учебного заведения

Роман Трейаль, возглавлявший Солдинаскую гимназию более трех лет, ушел с поста директора, объяснив свое решение неопределенностью в отношении судьбы учебного заведения.
- Сложная ситуация возникла после появления информации о переезде Солдинаской гимназии в 6-ю школу, - передает слова Романа "Нарвская газета". - Но решения горсобрания, которое могло бы все расставить по своим местам, до сих пор нет, хотя нас заверяли, что все решится в марте.
- Скорее всего, нас не оставят в нашем здании, а переведут в здание 6-й школы. Это, конечно, даст экономию бюджета, но в целом себя не оправдает, - уверен бывший директор.
Роман Трейаль считает, что из-за этого решения гимназия потеряет своих учеников. По сравнению с нынешними условиями: расположение гимназии в густонаселенном районе, рядом партнерский детский сад, приятная среда обитания - педагоги и школьники получат неудобную локацию, небезопасную дорогу, тесные актовый и спортивный залы, привозное питание.
С понедельника Солдинаской гимназией будет руководить ее завуч Татьяна Силе.
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Как писало "Северное побережье", утверждение Романа Трейаля в сентябре 2019 года на должность директора было воспринято коллективом школы неоднозначно. Тогда часть работников выступала за назначение директором завуча. В отношении Трейаля у работников гимназии вызвал недоверие, например, тот факт, что у Трейаля магистерская степень получена в сфере управления детсадом, а не школой. Смущало и то, что Трейаль до избрания на должность был знаком по спортивной линии с мэром Нарвы Алексеем Евграфовым, а с женой мэра учился на одном курсе в Нарвском колледже ТУ.