Директор Солдинаской гимназии покинул свой пост из-за неуверенности в будущем учебного заведения

- Сложная ситуация возникла после появления информации о переезде Солдинаской гимназии в 6-ю школу, - передает слова Романа "Нарвская газета". - Но решения горсобрания, которое могло бы все расставить по своим местам, до сих пор нет, хотя нас заверяли, что все решится в марте.

- Скорее всего, нас не оставят в нашем здании, а переведут в здание 6-й школы. Это, конечно, даст экономию бюджета, но в целом себя не оправдает, - уверен бывший директор.

Роман Трейаль считает, что из-за этого решения гимназия потеряет своих учеников. По сравнению с нынешними условиями: расположение гимназии в густонаселенном районе, рядом партнерский детский сад, приятная среда обитания - педагоги и школьники получат неудобную локацию, небезопасную дорогу, тесные актовый и спортивный залы, привозное питание.

С понедельника Солдинаской гимназией будет руководить ее завуч Татьяна Силе.

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