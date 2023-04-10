Директор Нарвской Солдинаской гимназии Роман Трейал уволился после трех с половиной лет работы, объяснив свой шаг нерешительностью городских властей в вопросе определения дальнейшей участи возглавляемой им школы. На фоне накопившихся там проблем Трейал принял предложение возглавить Силламяэский спорткомплекс "Калев". До конца текущего учебного периода исполнять обязанности директора гимназии назначена Анна Зубова.
Новым руководителем Нарвской Солдинаской гимназии назначена Анна Зубова
Новым руководителем Силламяэского спорткомплекса "Калев" стал с 10 апреля Роман Трейал, победивший там в должностном конкурсе. До 6 апреля включительно Трейал три с половиной года работал директором Нарвской Солдинаской гимназии, откуда он уволился по собственному желанию.
До осени 2019 года, когда Трейала выбрали на должность директора гимназии в Нарве, он был известен как учитель эстонского языка, математики и завуч в Синимяэской школе. Трейал вдобавок футболист с четвертьвековым опытом: играл в силламяэском "Калеве", йыхвиской "Орбите", а затем стал судьей, обслуживающим как футбольные, так и футзальные матчи.
До конца текущего учебного периода исполнять обязанности директора Нарвской Солдинаской гимназии назначена Анна Зубова. Она совместит это со своей основной работой руководителя Нарвской Кесклиннаской гимназии.
Нарвская горуправа сделала выбор в пользу Зубовой, поскольку часть руководимой ею Нарвской Кесклиннаской гимназии во время реконструкции их главного школьного дома работает на временных площадях как раз неподалеку от Нарвской Солдинаской гимназии.
Увольнение как форма протеста
Экс-директор Нарвской Солдинаской гимназии Роман Трейал рассказал "Северному побережью", что главной причиной его ухода стала неясность относительно дальнейшей судьбы школы: городские власти так и не приняли никакого решения на сей счет. Наиболее вероятным сценарием остается переселение в 2025 году гимназии (тогда уже основной школы) в здание Нарвской школы №6. Против этого выступает вся Нарвская Солдинаская гимназия, и даже ее школьники в мае-июне 2022 года участвовали в протестных пикетах, настаивая на переезде, наоборот, школы №6 к ним.
- Решения горсобрания до сих пор нет, а я хотел ясности: остается или не остается школа в своем здании, - комментирует Трейал уход с должности директора гимназии. - Каждый день, каждый раз меня спрашивали и учителя, и родители про то, что будет с нашей школой. С прошлого лета я всем давал какие-то обнадеживающие комментарии, хотя никакой ясности не было. Не совсем это этично, что мне приходилось людей обманывать, хотя на самом деле мы до сих пор ничего не знаем.
Трейал подтвердил, что его уход - это форма несогласия с бездействием городских властей. "Если бы было хоть какое-то решение, малейшая перспектива для того, чтобы оставить школу в нашем здании, то можно было бы как-то договариваться", - сказал он разочарованно.
Ясность появится к лету
В утвержденной в июне 2022 года программе развития муниципальной системы образования Нарвы черным по белому написано, что в отношении Нарвской Солдинаской гимназии возможны два сценария действий. Определиться с выбором власти города не смогли по сей день.
Отвечающая в Нарвской горуправе за сферу образования Лариса Дегель нынче сообщила "Северному побережью", что начата работа над изменениями программы развития, первая встреча рабочей группы прошла 3 апреля.
- В плане - уточнить изменения в программе действий, где, как мы помним, несколько очень сложных касающихся школьной сети вопросов остались в прошлом году открытыми. Среди этих вопросов и пункты по Нарвской Солдинаской гимназии, - сказала Дегель.
По ее словам, проект изменений программы развития муниципальной системы образования Нарвы скоро будет оформлен и представлен на широкое обсуждение.
- В любом случае изменения школьной сети, согласно Закону об основной школе и гимназии, не будут затрагивать следующий учебный год, - уточнила Дегель.
У школы клубок проблем
Покинувший должность директора Роман Трейал признал, что продолжение эксплуатации Нарвской Солдинаской гимназии в ее нынешнем здании действительно обошлось бы городу очень дорого, так как требуется дорогостоящая реконструкция большинства техносистем. Однако же отсутствие решительности со стороны городских властей оставляет школу не просто в неведении, а и без денег на остро необходимые работы.
Перво-наперво нужно установить противопожарную сигнализацию в подвале, на отсутствие которой инспектор уже указал. Далее нужно проводить дорогостоящий энергоаудит школьного здания, но прежде - поменять всю электропроводку, что само по себе не менее миллиона евро.
Такие денежные вливания объективно немыслимы для Нарвской Солдинаской гимназии, которая со следующего учебного года станет основной школой и начнет получать меньшее поголовное финансирование. "Я не знаю, как с таким бюджетом школа будет жить", - развел руками Трейал, покидая кабинет.
В случае же перевода Нарвской Солдинаской гимназии в здание школы №6, как уверен Трейал, они потеряют большую часть учащихся, так как на новом месте школьникам не понравится - и они перераспределятся по другим городским школам.
На фоне этого еще потребуется обеспечить соответствующими кадрами постепенный переход школы на эстонский язык обучения, и это Трейал называет проблемой номер два: "Как быть с нехваткой учителей - я не представляю".
- Сейчас все [русскоязычные] школы потихоньку объявляют конкурсы и ищут учителей - и, может, кто-то сюда и приедет, - но в Ида-Вирумаа это будет очень большой проблемой, - обобщил он.