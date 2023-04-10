Новым руководителем Нарвской Солдинаской гимназии назначена Анна Зубова

По ее словам, проект изменений программы развития муниципальной системы образования Нарвы скоро будет оформлен и представлен на широкое обсуждение.

- В любом случае изменения школьной сети, согласно Закону об основной школе и гимназии, не будут затрагивать следующий учебный год, - уточнила Дегель.

У школы клубок проблем

Покинувший должность директора Роман Трейал признал, что продолжение эксплуатации Нарвской Солдинаской гимназии в ее нынешнем здании действительно обошлось бы городу очень дорого, так как требуется дорогостоящая реконструкция большинства техносистем. Однако же отсутствие решительности со стороны городских властей оставляет школу не просто в неведении, а и без денег на остро необходимые работы.

Здание Нарвской Солдинаской гимназии. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik / Arhiiv

Перво-наперво нужно установить противопожарную сигнализацию в подвале, на отсутствие которой инспектор уже указал. Далее нужно проводить дорогостоящий энергоаудит школьного здания, но прежде - поменять всю электропроводку, что само по себе не менее миллиона евро.

Такие денежные вливания объективно немыслимы для Нарвской Солдинаской гимназии, которая со следующего учебного года станет основной школой и начнет получать меньшее поголовное финансирование. "Я не знаю, как с таким бюджетом школа будет жить", - развел руками Трейал, покидая кабинет.

В случае же перевода Нарвской Солдинаской гимназии в здание школы №6, как уверен Трейал, они потеряют большую часть учащихся, так как на новом месте школьникам не понравится - и они перераспределятся по другим городским школам.

На фоне этого еще потребуется обеспечить соответствующими кадрами постепенный переход школы на эстонский язык обучения, и это Трейал называет проблемой номер два: "Как быть с нехваткой учителей - я не представляю".