Уникальный концерт "Женщина и танец" не обойдется без мужчин

В субботу, 15 апреля в 16.00 в Кохтла-Ярвеском центре культуры впервые состоится концерт-фестиваль "Женщина и танец". Стоимость билета - 3 евро.
Идея организовать необычный концерт пришла к руководителю танцевального ансамбля "Ритм" Инне Васильевой, а коллеги с удовольствием поддержали - часто ли горожане имеют возможность увидеть на сцене взрослых любителей танцев?
- Много лет работаю со взрослыми женскими группами, это самые трудоспособные и верные ученицы, - характеризует наставник. - Они достойны, чтобы наше совместное творчество увидел широкий зритель. Почти год с нами работает молодой хореограф Юлия Рязанцева, приехавшая с Украины. Благодаря сотрудничеству репертуар расширился, появились новые стили, например, джаз.
В предстоящем концерте выступят шесть разноплановых танцевальных коллективов: "Ритм", "Веэра", "Идапярлид", "Реверанс", "Леди дэнс" и "A.C.D.".
В программе 25 постановок в исполнении красивых и счастливых женщин сорока лет и старше. На сцену выйдут 75 танцоров, которые покажут вальс и польку, танго и джаз, стилизованные танцы разных народов мира. Свои концертные номера подготовили и хореографы.
- Кто-то занимается в коллективах год, два, пять, а участница "Ритма" Юлия Ивасюк танцует уже 15 лет, - перечисляет Инна Васильева. - К слову, в эту женскую компанию прекрасно вписался и представитель сильной половины - Анатолий Зайцев. Он тоже готов выйти на сцену, чтобы показать свое мастерство в немецком танце. Ждем всех любителей танцевального искусства, зрителей ждет много удивлений, горожане могут увидеть на сцене знакомые лица и понять, что их делает красивее и добрее. А кого-то, возможно, увиденное побудит прийти потом, чтобы тоже научиться танцевать.