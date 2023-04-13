Уникальный концерт "Женщина и танец" не обойдется без мужчин

Идея организовать необычный концерт пришла к руководителю танцевального ансамбля "Ритм" Инне Васильевой, а коллеги с удовольствием поддержали - часто ли горожане имеют возможность увидеть на сцене взрослых любителей танцев?

- Много лет работаю со взрослыми женскими группами, это самые трудоспособные и верные ученицы, - характеризует наставник. - Они достойны, чтобы наше совместное творчество увидел широкий зритель. Почти год с нами работает молодой хореограф Юлия Рязанцева, приехавшая с Украины. Благодаря сотрудничеству репертуар расширился, появились новые стили, например, джаз.

В предстоящем концерте выступят шесть разноплановых танцевальных коллективов: "Ритм", "Веэра", "Идапярлид", "Реверанс", "Леди дэнс" и "A.C.D.".

В программе 25 постановок в исполнении красивых и счастливых женщин сорока лет и старше. На сцену выйдут 75 танцоров, которые покажут вальс и польку, танго и джаз, стилизованные танцы разных народов мира. Свои концертные номера подготовили и хореографы.