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Райк и Стальнухин оказались вместе в руководстве нарвскими общежитиями

Илья Смирнов
, журналист
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Михаил Стальнухин и Катри Райк в зале Нарвского городского собрания.
Михаил Стальнухин и Катри Райк в зале Нарвского городского собрания. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik / Arhiiv

Мэр Нарвы Катри Райк подписала распоряжение Нарвской горуправы о назначении в совет фонда, который управляет муниципальными общежитиями, себя самой, а также Михаила Стальнухина и Виктории Лутус.

Согласно рапоряжению Нарвской горуправы, с 17 апреля отозваны из совета целевого учреждения "Narva Linnaelamu" трое членов Нарвского горсобрания: Анна Коваленко, Владимир Жаворонков и Андрей Яковлев. Все они ранее ушли из депутатской фракции поддержки мэра Катри Райк "Narva Tulevik", а Жаворонкова вдобавок сняли с поста председателя горсобрания через недоверие 23 февраля.

С 18 апреля новыми членами совета "Narva Linnaelamu" Нарвская горуправа назвала мэра Катри Райк и двух членов горсобрания - Михаила Стальнухина и Викторию Лутус. Стальнухин и Лутус состоят во фракции "Kesk", с кем команда Райк намерена подписать коалиционное соглашение.

Каждому члену совета "Narva Linnaelamu" назначена месячная плата в размере 500 евро. Совету предстоит выбрать своего председателя, ежемесячная плата которому будет повышена до 700 евро. На таких же условиях работал предыдущий состав совета.

Полномочия Коваленко, Жаворонкова и Яковлева в совете "Narva Linnaelamu" длились с 6 января 2022 года.

Ранее, в марте, Катри Райк рассказывала "Северному побережью", что у нее с Михаилом Стальнухиным "конфликт ценностей". Однако ей приходится переступать через себя, соглашаясь на коалицию фракций "Narva Tulevik" и "Kesk". "Если этот союз возможен только вместе с Михаилом Стальнухиным, тогда я должна буду переступить через свою тень. Такое случается в политике. Время покажет, жизнеспособно ли это", - говорила Райк.

Напомним, Центристская партия Эстонии в 2022 году со скандалом исключила Михаила Стальнухина из своих рядов за то, что тот назвал эстонское правительство "фашистским" и затем не отказался от своих слов. То высказывание было сделано им в связи с решением правительства демонтировать в Нарве советские военные памятники.

Коалиционное соглашение в Нарве между фракциями "Narva Tulevik", "Kesk" и депутатами, избранными по списку "Eesti 200", готовится с марта и по сей день. Подписание соглашения пока запланировано на 19 апреля. Еще до достижения окончательных договоренностей будущие члены коалиции 23 марта проголосовали за избрание новым председателем Нарвского горсобрания центристки Татьяны Стольфат.

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