Стала известна сумма расходов, понесенных на удаление скандального граффити

Департамент городского хозяйства Нарвской горуправы и муниципальное предприятие "Narva Jäätmekäitluskeskus" заплатили 1449 евро (включая налог с оборота) за удаление скандального граффити со словами "Всех победим, всех убьем, всех, кого надо, ограбим. Все будет, как мы любим". Напомним, эта написанная краской цитата из высказывания прокремлевского так называемого военкора Владлена Татарского появилась в ночь на 14 апреля на окраине Нарвы на площадке, где в прошлом стоял советский танк-памятник.

Многометровую надпись стерли с каменной кладки в тот же день менее чем за час при помощи пескоструйной установки. Департамент городского хозяйства принял к оплате счета за аренду соответствующего оборудования и работу специалистов.

Деньги будут взяты из бюджетной статьи, специально предназначенной для ликвидации последствий вандализма.

Мэр Нарвы Катри Райк сказала, что город намерен востребовать затраченную сумму с автора граффити. Иск будет подан, вероятно, в рамках уголовного производства. "Кто, почему и как [сделал эту надпись] выяснится полицией, мы этим вопросом не занимаемся", - сказала мэр.

Райк отказалась высказать свое отношение к признанию нарвского художника-активиста Владимира Каштана в создании скандального граффити и его объяснению своего поступка. Мэр только повторила ранее сказанное, что появление в Нарве такой фразы всем известного происхождения крайне вредно для имиджа города. "Нам такие вещи не нужны", - заявила Райк.

Фотогалерея, как удаляли с каменной ограды надпись, наделавшую 14 апреля много шума:

Как уже неоднократно писалось, фраза "Всех победим, всех убьем, всех, кого надо, ограбим. Все будет, как мы любим" является цитатой из распространенной в сети видеозаписи прокремлевского блогера-пропагандиста Владлена Татарского, сделанной им в Кремле осенью 2022 года. Тогда Путин и его подельники отмечали так называемое присоединение к РФ территорий Украины, оккупированных российской армией в ходе военного вторжения.