Катри Райк хочет реформировать или даже расформировать фонд "Narva Linnaelamu"

Как сообщила новый член совета "Narva Linnaelamu" - мэр города Катри Райк, совету предстоит перво-наперво подвести итоги конкурса по поиску нового члена правления. Сбор документов от претендентов на это место завершился 14 апреля.

- Вторая задача - решить, какие из общежитий и в какой очередности мы постараемся привести в порядок; что мы там планируем - муниципальное или социальное жилье; где будет ответственность горуправы, а где ответственность "Narva Linnaelamu", - рассказала Райк.

Судя по ее словам, Нарва берет курс на то, чтобы муниципальные квартиры в многоквартирных домах были выкуплены жильцами. Речь идет о приблизительно 1200 квартирах, которые в свое время не были приватизированы и перешли в собственность города. "Цель - насколько это возможно выпустить квартиры на рынок, но мы должны, разумеется, понимать, сколько нам нужно социального и муниципального жилья".

Райк считает, что нужно обсудить - не разумнее ли задачи "Narva Linnaelamu" по управлению городским жилым фондом передать какому-либо учреждению горуправы, прекратив деятельность целевого учреждения как такового.

- Но главный вопрос - как мы реновируем наши общежития. Два общежития на улице Энергия уже в таком состоянии, что с ними ничего не сделаешь - надо убирать и строить новые, это просто развалины. Общежития в Кренгольмском районе и на улице Пушкина стоит реновировать, - высказалась Райк, затем оговорившись, что это только ее мнение, обсуждать же будущие решения будет весь совета "Narva Linnaelamu" и депутатский корпус Нарвского городского собрания.

Райк высказала надежду, что только что отозванные члены совета, а также пока действующий член правления "Narva Linnaelamu" Вирве Алтухова сделают для нового состава совета обзор состояния дел и отчитаются о проделанной работе.