Реформист Вадим Орлов избран заместителем председателя Нарвского горсобрания

Фракция "Narva Tulevik" 19 апреля подписала коалиционный договор с центристской фракцией "Kesk" и избирателным списком "Eesti 200". В договоре сказано среди прочего, что за "Narva Tulevik" будет один из двух постов заместителей председателя городского собрания. Исходя из этого соглашения была выдвинута на посто второго зама кандидатура председателя фракции Вадима Орлова.

Альтернативных кандидатов никем предложено не было.

Сам Вадим Орлов отсутствовал в зале заседаний горсобрания 20 апреля, будучи в зарубежной командировке, однако его письменное согласие было в наличии, как заявила представитель "Narva Tulevik" Надежда Черкашина.

Председатель оппозиционной фракции "Narva heaks" Алексей Евграфов просил коллег не поддерживать кандидатуру отсутствующего Орлова, так как к тому много вопросов. Однако, правящее большинство в основном не прислушалось к пожеланию оппозиционера.

За избрание Орлова на пост второго зампредседателя проголосовали 17 членов Нарвского горсобрания, против - 9, еще три бюллетеня оказались в урне испорченными. Результаты тайного голосования показали, что не вся новая коалиция поддержала кандидатуру Орлова.

Первым заместителем председателя Нарвского горсобрания является с ноября 2021 года Наталия Умарова, представляющая избирательный список "Eesti 200", но не являющаяся членом этой партии. Новым председателем Нарвского горсобрания месяц назад избрана центристка Татьяна Стольфат, возглавляющая депутатскую фракцию "Kesk".