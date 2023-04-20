Реформист Вадим Орлов избран заместителем председателя Нарвского горсобрания

Вторым заместителем председателя Нарвского городского собрания 20 апреля избрали, следуя подписанному накануне коалиционному договору, председателя фракции "Narva Tulevik" Вадима Орлова, члена Партии реформ.
Фракция "Narva Tulevik" 19 апреля подписала коалиционный договор с центристской фракцией "Kesk" и избирателным списком "Eesti 200". В договоре сказано среди прочего, что за "Narva Tulevik" будет один из двух постов заместителей председателя городского собрания. Исходя из этого соглашения была выдвинута на посто второго зама кандидатура председателя фракции Вадима Орлова.
Альтернативных кандидатов никем предложено не было.
Сам Вадим Орлов отсутствовал в зале заседаний горсобрания 20 апреля, будучи в зарубежной командировке, однако его письменное согласие было в наличии, как заявила представитель "Narva Tulevik" Надежда Черкашина.
Председатель оппозиционной фракции "Narva heaks" Алексей Евграфов просил коллег не поддерживать кандидатуру отсутствующего Орлова, так как к тому много вопросов. Однако, правящее большинство в основном не прислушалось к пожеланию оппозиционера.
За избрание Орлова на пост второго зампредседателя проголосовали 17 членов Нарвского горсобрания, против - 9, еще три бюллетеня оказались в урне испорченными. Результаты тайного голосования показали, что не вся новая коалиция поддержала кандидатуру Орлова.
Первым заместителем председателя Нарвского горсобрания является с ноября 2021 года Наталия Умарова, представляющая избирательный список "Eesti 200", но не являющаяся членом этой партии. Новым председателем Нарвского горсобрания месяц назад избрана центристка Татьяна Стольфат, возглавляющая депутатскую фракцию "Kesk".
Вадим Орлов был избран в Нарвское городское собрание в 2021 году по избирательному списку Катри Райк. За свою политическую карьеру, начиная с 1999 года, Орлов был членом Центристской партии Эстонии и дважды вступал в Партию реформ, в которой состоит поныне с ноября 2022 года.
В профессиональной жизни Орлов руководит Нарвским промышленным парком Инвестиционного агентства Ида-Вирумаа.
В телефонном комментарии для "Северного побережья" Орлов сказал, что пост второго заместителя председателя Нарвского городского собрания важен и политически, - чтобы, следуя традиции, в руководстве были представлены все коалиционные силы, - и для лучшего управления развитием города.
Орлов высказал уверенность, что горсобранию очень пригодится его десятилетний опыт работы в сфере привлечения частных инвестиций для создания новых производств и рабочих мест.
- Не забываем, что начался новый семилетний программный период в Европейском союзе, и у нас еще минимум пять лет будет возможность получения поддержки из европейских структурных фондов. В этой связи многие решения принимаются на уровне городского собрания, и я считаю себя достаточно компетентным, чтобы принимать участие в принятии решений, связанных с возможностями структурных фондов и Фонда справедливого перехода. Здесь очень важна координация между городским собранием и горуправой, поэтому наличие компетентных людей в управлении очень важно, - объяснил Орлов, почему он будет полезен Нарве на посту зампредседателя городского собрания.