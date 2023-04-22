ЗВЕЗДА НЕДЕЛИ ⟩ Вован Каштан

"Всех победим, всех убьем..." - фразу, произнесенную одной прокремлевской шавкой и характеризующую путинский "русский мир", нарвский художник под покровом ночи намалевал у границы с Россией - на священном для почитателей силы месте, где еще недавно стоял красноармейский танк. Через два дня Вован, нарядившись в слепленную из лапши шапку-ушанку, публично покаялся. То ли не вынес шумихи, разгоревшейся вокруг его аляповатого творения, то ли испугался полиции, рьяно взявшейся за поиск местного горе-Бэнкси.