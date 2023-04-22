ЗВЕЗДА НЕДЕЛИ ⟩ Вован Каштан

Хотел как лучше - а вышло так себе. Душевный порыв "немного не в себе" художника-активиста не оценили ни общество, ни власти, ни правоохранительные органы. Вован не рассчитал с эпатажем и чересчур надавил на болевую точку.
"Всех победим, всех убьем..." - фразу, произнесенную одной прокремлевской шавкой и характеризующую путинский "русский мир", нарвский художник под покровом ночи намалевал у границы с Россией - на священном для почитателей силы месте, где еще недавно стоял красноармейский танк. Через два дня Вован, нарядившись в слепленную из лапши шапку-ушанку, публично покаялся. То ли не вынес шумихи, разгоревшейся вокруг его аляповатого творения, то ли испугался полиции, рьяно взявшейся за поиск местного горе-Бэнкси.
Саморазоблачаясь Вован рассказал, что хотел своей выходкой показать абсурдность поклонения символам кровожадности и убийства. Однако ж его акция оказалась настолько глубокомысленной, что осталась непонятой и получила ненужное последствие: клеймо почитателей "русского мира" накрыло несправедливо всю Нарву со всеми разными ее жителями.
И все же, Каштан дал повод задуматься: даже неудачное действие, может, все равно лучше бездействия и гражданской немоты? Каждый ответит себе сам.