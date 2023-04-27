В субботу пути всех любителей рыбы поведут в Тойлаский порт

В предыдущий день открытых рыбных портов год назад в Тойласком порту покупателям предложили более тонны свежей салаки. Страстно желающим прикупить салаки, привезенной прямо из моря, стоит со своими ведрами и полиэтиленовыми пакетами прийти уже к восьми утра.

- Я только что разговаривал с рыбаками, салака еще не пошла. Какое-то количество удастся наловить, но не могу обещать, что на всех хватит. Свежая рыба поступает в продажу и с Чудского озера, но там та же история. Если очень хочется свежей рыбки, то лучше прийти пораньше, - посоветовал капитан Тойлаского порта Вейко Симм.

Помимо рыбаков, героями дня будут ихтиологи, которые на этот раз расскажут об осетре, и повара, которые поделятся практическими советами, как приготовить из рыбы вкусные блюда. Создатель "YliCool" и шеф-повар Урпо Рейнталь научит потрошить и готовить салаку. А местные повара предложат бургеры с салакой и блины: на рыбной улице хлопотать будут Пирет Тоовис, "Voka Tuba" и "Hanno Kokteilid".

Программа продлится с 8.00 до 14.00. На место приедет научный театр научного автобуса; ведущим дня будет Тынис Котсар.

Трижды на сцену выйдут "Karmoškakamraadid" - музыкальный коллектив гармонистов, которые время от времени собираются вместе и репетируют, разучивая музыкальные произведения на слух, как это делалось в старину. Совместное исполнительство началось с того, что в 2018 году Пирет Аус, руководитель группы в Вильянди, начала организовывать курсы гармонистов, и два года спустя музыкантов уже стало так много, что они собрались в группу и выступали на сценах по всей Эстонии.