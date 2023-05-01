В Кохтла-Ярве появились городские торговые киоски без арендной платы

В рамках проекта "Содействие маркетингу местных продуктов и услуг" в Ахтмеской части Кохтла-Ярве появилась торговая площадь с десятью киосками, передает "Актуальная камера".

По словам вице-мэра Кохтла-Ярве Эрика Сечкова, с первыми желающими будет заключатся договор, и они сразу смогут приступить к торговле. Одно из условий - чтобы киоск работал не менее трех дней в неделю, включая пятницу, субботу, воскресенье и праздничные дни, и не менее четырех часов в день.

- Задумка в том, чтобы местные люди могли продавать свои изделия местного производства. Рукоделие и разную продукцию со своих огородов. Чтобы получить торговую точку надо прислать горуправе заявление и с первыми десятью заключат договор. У них будет возможность бесплатно торговать в этих точках, лишь оплачивая коммунальные услуги и электричество, - рассказал Сечков.

По мнению рукодельницы из Кохтла-Ярве Татьяны Штиккель, это хорошее начинание, которое поможет местным ремесленникам торговать вблизи от дома.

- Во-первых, это все в черте города. Никуда не надо ехать, не надо тратить на топливо и на какие-то другие ресурсы - собраться, разложиться и так далее. Все находится на месте. Нет больших рисков - продашь товар, не продашь товар, - отметила Штиккель, слова которой приводит Rus.ERR.