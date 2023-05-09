ФОТОГАЛЕРЕЯ ⟩ Силовики России потребовали у эстонских коллег снять антипутинский лозунг, те отказались

Руководитель Нарвского полицейского участка Индрек Пюви сказал "СП", что сегодня в 10 часов на мосту встретились представители эстонских и российских пограничников. "Сегодняшняя незапланированная встреча была инициирована российской стороной. Среди прочего обсуждался плакат, установленный в Нарвском музее, снять который российские представители потребовали от наших пограничников. Чиновники нашей службы заявили, что такой плакат не запрещен в нашей стране, мы основываем свою работу на эстонских законах, и у российских чиновников нет оснований требовать удаления плаката», сказал он.