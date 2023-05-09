ФОТОГАЛЕРЕЯ ⟩ В Нарве во время ивангородского концерта произошел инцидент с украинским флагом

На берегу пограничной реки в Ивангороде вечером 9 мая проходил концерт "Берега Победы" в честь Дня победы, рассчитанный в том числе на нарвскую аудиторию. Перед началом концертной программы пара молодых активистов в Нарве пришла к реке с флагом Украины. Они стали демонстрировать флаг в сторону российского берега. Через несколько минут нарвитяне потребовали от молодежи убрать флаг, аргументировав это тем, что тут не демонстрируются ни эстонский, ни любые иные флаги.

По словам непосредственного очевидца, произошла короткая потасовка, флаг у молодого активиста отобрали и выкинули, на место прибыла полиция, надевшая наручники на некоторых участников стычки и задержавшая их.

По данным Rus.Postimees.ee, нападению со стороны нарвитян подвергся активист и блогер Даниил Куракин. Руководитель Нарвского отделения полиции Индрек Пюви подтвердил, что такой инцидент произошел. "Около 15.30 в Нарве толкнули молодого человека с украинским флагом. Полиция сразу же задержала 59-летнего мужчину, обстоятельства произошедшего проверяются".

Момент задержания на улице Койдула в Нарве. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik

По словам Пюви, нападавшего задержали и в его отношении возбуждено уголовное дело по статье Пенитенциарного кодекса о ненадлежащем физическом обращении.

Смотрите фотогалерею, как нарвитяне реагировали на концерт в Ивангороде и что происходило на российской сцене в начале представления: