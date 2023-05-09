Во время ивангородского концерта на берегу пограничной реки активисты в Нарве непродолжительное время демонстрировали флаг Украины, что вызвало стычку между несколькими горожанами и потребовало силового вмешательства полиции и команды быстрого реагирования.
ФОТОГАЛЕРЕЯ ⟩ В Нарве во время ивангородского концерта произошел инцидент с украинским флагом
На берегу пограничной реки в Ивангороде вечером 9 мая проходил концерт "Берега Победы" в честь Дня победы, рассчитанный в том числе на нарвскую аудиторию. Перед началом концертной программы пара молодых активистов в Нарве пришла к реке с флагом Украины. Они стали демонстрировать флаг в сторону российского берега. Через несколько минут нарвитяне потребовали от молодежи убрать флаг, аргументировав это тем, что тут не демонстрируются ни эстонский, ни любые иные флаги.
По словам непосредственного очевидца, произошла короткая потасовка, флаг у молодого активиста отобрали и выкинули, на место прибыла полиция, надевшая наручники на некоторых участников стычки и задержавшая их.
По данным Rus.Postimees.ee, нападению со стороны нарвитян подвергся активист и блогер Даниил Куракин. Руководитель Нарвского отделения полиции Индрек Пюви подтвердил, что такой инцидент произошел. "Около 15.30 в Нарве толкнули молодого человека с украинским флагом. Полиция сразу же задержала 59-летнего мужчину, обстоятельства произошедшего проверяются".
По словам Пюви, нападавшего задержали и в его отношении возбуждено уголовное дело по статье Пенитенциарного кодекса о ненадлежащем физическом обращении.
- Смотрите фотогалерею, как нарвитяне реагировали на концерт в Ивангороде и что происходило на российской сцене в начале представления:
Напомним, утром 9 мая на стене Нарвского замка Германа был развернут антивоенный плакат с надписью: "Putin War Criminal" ("Путин - военный преступник"). Плакат обращен прямо в сторону ивангородской сцены, что, однако, ничуть не помешало российским чиновникам выступить с речами и успешно провести концерт.
С поздравительными речами выступили губернатор Ленинградской области РФ Александр Дрозденко, ректор Всероссийского государственного университета юстиции Ольга Александрова и заместитель председателя Следственного комитета России Александр Клаус.
Во время концерта "Берега Победы" в Ивангороде звучали во множестве советские и современные песни, а в самом начале был исполнен гимн РФ на мелодию гимна СССР. Речи звучали на тему величия России и якобы неизбежности ее побед.
Казачий ансамбль, гостивший в Ивангороде, явно хорошо подготовился к выступлению: солист несколько раз обратился через реку к мэру Нарвы Катри Райк, а также в честь нее там исполнили пару советских песен, в частности на тему комсомола.
Перед началом концерта на специальном экране, обращенном в Ивангороде в сторону нарвского берега, показали советский классический военный фильм "В бой идут одни старики" (1974).
Организованные в Ивангороде у границы праздничные мероприятия в целом собрали на нарвском берегу сотни местных жителей, а также усиленные команды полиции и погранохраны, включая команды быстрого реагирования.